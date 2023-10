Alessandro Basciano, l’ex di Sophie Codegoni ha un’altra?/ Spunta una ragazza, ma nega tutto: “Basita…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: una ragazza alla base della rottura?

In questi giorni il mondo del gossip si sta interrogando sulla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tra retroscena e indiscrezioni, il loro addio è chiacchieratissimo anche per le voci di un presunto tradimento da parte di lui, che sarebbe stato il motivo scatenante della fine del loro amore. Il dj ha però seccamente smentito l’ipotesi tradimento, anche se sul web in molti hanno più di un sospetto. Addirittura sarebbe stata già individuata la persona con cui Basciano avrebbe presumibilmente tradito l’ex tronista: si chiama Federica Ficara e non fa parte del mondo dello spettacolo.

Perchè Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati?/ "Non c'entra il tradimento, però…"

Tuttavia, sebbene il suo nome stia circolando sul web, la stessa ragazza ha prontamente smentito le indiscrezioni, intervenendo sui social attraverso due Instagram story. In una ha condiviso le segnalazioni a suo dire infondate sulla sua presunta frequentazione con Basciano, nell’altra si è lasciata andare ad un lungo sfogo, facendo chiarezza una volta per tutte.

Manager di Basciano lancia una frecciata a Sophie Codegoni dopo la rottura?/ "Il tempo è galantuomo..."

La secca smentita della ragazza su Instagram: “Storie senza alcun fondamento“

“Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente“: così ha inizio la Instagram story chiarificatrice della ragazza. A seguire, specifica sì di conoscere Alessandro Basciano, ma soltanto perché è uno dei più grandi amici di Gianluca Costantino, anch’egli ex concorrente del Grande Fratello Vip e con il quale la ragazza si sta frequentando: “Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento, ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo“.

Sophie Codegoni annuncia la rottura con Alessandro Basciano/ "Sono successe cose gravi, vicissitudini che..."

In una sola Instagram story, dunque, la ragazza da un lato ha smentito di essere l’amante di Alessandro Basciano nonché presunta causa scatenante della rottura tra il dj e Sophie Codegoni, dall’altro ha confermato di uscire ora assieme a Costantino: “Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Alessandro e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità“.

Vergognatevi X le calunnie di sta ragazza è di ale ricordatevi con il tempo tutto viene a galla…#basciagoni pic.twitter.com/ZM3loXm2cd — Rosa (@Rosa48454868) October 9, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA