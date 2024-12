Alessandro Basciano è stato avvistato insieme a Sophie Codegoni insieme alla figlia Celine. A beccarli è stato il settimanale Chi, che ha immortalato l’ex coppia in un incontro inaspettato dopo la famosa vicenda della denuncia da parte dell’influencer nei confronti del padre della bambina. Lo scatto risulta essere il primo dopo la controversia e dopo l’arresto di Alessandro Basciano accusato di stalking dall’ex fidanzata Sophie Codegoni. Il deejay era stato poi rilasciato appena conclusasi la confessione in carcere, e ha sempre ribadito di non essere colpevole di quanto sostiene la ragazza.

Il dubbio dei fan è che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si siano incontrati per il bene della figlia. Come riporta Chi nel suo profilo Instagram, Celine li riporterebbe a un clima più disteso, anche se a smentire subito le illusioni degli spettatori è la stessa ex tronista di Uomini e Donne, secondo la quale nulla si sarebbe davvero risolto. Il settimanale racconta che i due si siano ritrovati per recuperare la figlia dall’asilo nido. Pare non sussistere un divieto di avvicinamento da parte del deejay nei confronti della piccola. Secondo quanto riportato da Chi, i tre avrebbero fatto poi merenda insieme e un giro a fare shopping.

Pace fatta tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? Tutto farebbe pensare ad una tregua tra i due influencer dopo la denuncia, l’arresto e l’accusa di stalking nei confronti del deejay. A smentire le voci che parlano di “pace” è la stessa Sophie, che tramite una storia su Instagram ha rivelato un retroscena ben diverso. La ragazza ha confessato ai fan che l’ex fidanzato l’avrebbe incontrata “con l’inganno“, architettando tutto per poterla rivedere e passare un pomeriggio con lei.

Sophie Codegoni non si limita a queste accuse, ma continua spiegando che questo inganno andrà ad aggiungersi al malloppo del tribunale contro di lui. Insomma, quella che pareva essere una tregua sembra nascondere di nuovo un background ben diverso e assai intricato. “Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine“, scrive la Codegoni ai fan, “anzi, questo incontro ha prodotto ulteriore materiale per il fascicolo legale“. L’influencer chiarisce l’accaduto, spiegando di essersi trovata a sorpresa davanti ad Alessandro Basciano mentre recuperava la bimba dall’asilo, convinta invece che al suo posto ci sarebbe stata la cugina dell’ex fidanzato.