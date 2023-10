Alessandro Basciano piange disperato a Verissimo: “Sono depresso”/ “Amo Sophie, voglio vedere mia figlia”

Alessandro Basciano disperato a Verissimo: “Sto male per Sophie, sono distrutto e depresso”

Crolla in un pianto disperato Alessandro Basciano alla fine della sua ospitata a Verissimo. Dopo aver negato di aver tradito Sophie Codegoni e aver anzi dichiarato che ad averli allontanati sarebbero state ‘terze persone a lei vicine’ che l’hanno plagiata, Basciano ha ammesso di essere ancora perdutamente innamorato dell’ex gieffina.

Alessandro Basciano choc: "Sophie Codegoni plagiata da persone vicine"/ "Chat con cartomanti e stregoni"

“Sto male, non dormo, mi manca l’aria” ha ammesso su Canale 5 Basciano. E ha aggiunto: “Per me Sophie e mia figlia sono vita, non riesco ad andare avanti. Non sono più io, sono triste, non riesco più a pensare ad altro. Mi dispiace anche per la mamma, anche se mi dice le peggio cose.”

Alessandro Basciano choc: “Non voglio vedere mia figlia attraverso gli avvocati!”

Basciano, immerso nelle lacrime, ha spiegato di essere in un momento davvero drammatico: “Sono distrutto, non ce la faccio, ho il cuore in mille pezzi, non posso neanche vedere la bambina. La amo nonostante quello che mi ha detto, non me ne frega niente. Sono depresso, non riesco a superarla. Ma non c’è niente da fare, ha assunto una posizione nei miei confronti glaciale. Non voglio vedere mia figlia attraverso un avvocato, io voglio vivermela tutti i giorni.” ha concluso, facendo commuovere anche Silvia Toffanin. Domani a Verissimo ci sarà nuovamente Sophie, che replicherà a queste dichiarazioni di Basciano.

Alessandro Basciano: "Non ho tradito Sophie Codegoni"/ "Le foto? Premeditate da quella ragazza, non è un'ex"

LEGGI ANCHE:

Chi è Luzma Cabello, presunta amante di Alessandro Basciano/ Insieme in vacanza a Ibiza? Spunta l'indizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA