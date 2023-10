Alessandro Basciano “Schiaffo a Sophie Codegoni? Mai successo!”/ “Vuole infangarmi, ecco la verità”

Alessandro Basciano, a Verissimo la sua verità sullo schiaffo a Sophie Codegoni

Alessandro Basciano smentisce di aver dato uno schiaffo a Sophie Codegoni a Mykonos. Un episodio “imperdonabile” per l’influencer, che ne ha parlato a Verissimo. La ragazza aveva raccontato che ha ricevuto uno schiaffo in faccia perché un amico l’aveva accompagnata in albergo per sistemarsi i capelli. “Non c’è stato uno schiaffo, ma una grossa colluttazione, pesante, tra me e il mio manager. La dinamica non riguarda la gelosia, ma una questione di lavoro”. Il dj ricostruisce a Verissimo quanto accaduto. La coppia era in Grecia per lavoro: Alessandro Basciano era impegnato in una serata.

“Stavo suonando da due ore, quindi Sophie mi ha chiesto se poteva andare via, perché poi dovevamo andare in un posto speciale. Con me doveva esserci una persona che doveva portarmi via e farmi dare il cambio, ma non c’era nessuno. Nel frattempo, lei ha chiesto al mio booking manager di accompagnarla in camera. Lui le ha chiesto se me lo aveva domandato, non perché serviva il mio permesso, ma perché doveva riportarmi già dalla consolle”. Quindi, Alessandro Basciano sarebbe rimasto in attesa del cambio. “Non sapevo nulla della piastra, non sapevo perché era andata su, c’è stato un malinteso tra me e lei. Ero stanco dopo una quarantina di date e ho litigato col mio booking manager”.

Durante la lite, stando al racconto di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni sarebbe stata allontanata e avrebbe pianto. “C’è stata una colluttazione accesa tra me e lui, sono volati schiaffi tra me e lui”. Ma l’ex sostiene di essere stata schiaffeggiata: “Non so perché lo dice, non so perché vuole infangarmi. Perché vuole rovinarmi? Sono il padre di nostra figlia. Io non l’ho mai picchiata, lei lo sa benissimo. Lo sa molto bene”.

Alessandro Basciano ammette a Verissimo di avere dei modi bruschi e di essersi fatto scappare delle frasi pesanti, di cui si è scusato. “Non ho la possibilità di incontrarla, per me è assurdo. Se la destabilizzo, vuol dire che c’è un sentimento. Terze persone mi hanno detto che non tornerà più indietro”. Incalzato da Silvia Toffanin, Alessandro Basciano riconosce che ci sono sempre stati toni esasperati tra loro, ma mai violenze. “La amo, ma non la diffamo. Magari non torneremo più insieme, ma voglio combattere questa guerra con l’amore”. Infine, ribadisce la sua teoria sulla reazione di Sophie Codegoni: “È molto condizionata da alcune persone che le hanno consigliato male anche su come esporsi”.

