Alessandro Basciano: “Sophie non si fida”/ “Mi dice che guardo Jessica e…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, complice il clima di festa della notte di Capodanno durante la quale si sono scambiati il primo bacio, hanno portato ad un livello successivo la loro conoscenza. Tra un bacio e un abbraccio, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si stanno conoscendo. I dubbi, tuttavia, da parte di entrambi, sono ancora tanti nonostante sia Alessandro che Sophie abbiano voglia di conoscersi bene. In sauna con Giacom Urtis, Alessandro si è lasciato andare ad uno sfogo spiegando al chirurgo cosa non lo convince della Codegoni.

“Ho parlato un po’ con Sophie per capire, lei vede me distaccato”, ammette Alessandro. “Io le ho detto che ci sono. Però, poi, sente la gente e mi dice che guardo Jessica. Come fai sbagli. Secondo me lei ha bisogno dei suoi spazi e delle sue libertà con le amiche, ma lo dico per lei perchè, per me, potrebbe stare tutto il tempo con me. Io ho preso una posizione e con tutte le fregature che ho preso dovrei essere il primo a non fidarmi. Io non so se si fida o non si fida“, aggiunge con un pizzico di amarezza.



Alessandro Basciano, nuovo confronto con Sophie Codegoni

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno poi avuto un confronto faccia a faccia. Il luogo scelto per parlarsi è sempre la sauna. Soli e senza l’intromissione degli altri concorrenti, i due hanno fatto il punto sulla loro conoscenza. Tutto parte dalla seguente frase che Jessica Selassiè ha detto ad Alessandro: “Se tu ti comporti così, farai la stessa fine di Gianmaria”. Tali parole hanno spinto l’ex corteggiatore a cercare un chiarimento immediato con Sophie.

“Tu coinvolgi troppo Jessica. Se vuoi stare con me, non devi avere pregiudizi”, spiega Alessandro che cerca, inoltre, di far capire alla Codegoni di avere molti dubbi non avendo alcun tipo di certezza da parte sua. Sophie lo rassicura sul proprio interesse facendogli notare come il loro rapporto sia totalmente diverso da quello avuto in precedenza con Gianmaria.

