Alessandro Basciano “usato” da Sophie/ La risposta sul fidanzamento tarda, intanto Jessica…

Entrare a percorso iniziato all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è mai semplice, riuscire a lasciare un’impronta di rilievo in poco tempo e farsi accettare dagli altri concorrenti presenti da più tempo all’interno della casa necessita la dimostrazione di un certo carisma e carattere. La missione è sicuramente riuscita ad Alessandro Basciano, riuscito a ritagliarsi un ruolo di protagonista delle vicende fin dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Nella trentunesima puntata del programma, trasmessa lunedì 3 gennaio, il ragazzo è stato nuovamente tirato in ballo in merito al forte interesse suscitato nelle giovani ragazze della casa. Fin dal suo ingresso in casa, infatti, il ragazzo ha suscitato molto interesse in diverse concorrenti che hanno subito provato a giocare tutte le carte per conquistare l’interesse dell’ex tentatore che ha sua volta non si è tirato indietro e ha dimostrato una preferenza per Sophie Codegoni a discapito di Jessica Selassié. Inoltre, negli ultimi giorni il ragazzo ha deciso di fare un passo avanti con la richiesta di fidanzamento fatta in ginocchio alla modella come segno di un impegno preso e di voglia di condividere la sua vita con lei anche al di fuori del gioco.

Arriverà la risposta di Sophie Codegoni alla proposta di Alessandro Basciano?

La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembra però aver preso finalmente una direzione chiara, anche se la ragazza ha tardato a dare la sua risposta all’ex tentatore. Tuttavia, le incursioni di Jessica Selassié continuano a creare malumori nella ragazza che ieri ha avuto una discussione con Alessandro perché dopo averlo visto triste per la mancanza di suo figlio ha preferito restare in disparte e non avvicinarsi ammettendo anche di essersi infastidita per aver visto accanto a lui Jessica.

La principessa Selassié intanto, dopo aver giocato tutte le sue carte ha deciso di approcciarsi all’ex tentatore in amicizia dispensando anche consigli, come ha fatto ammettendo all’ex tentatore di aver esagerato durante il confronto con Alex Belli: “Alla fine potevi evitare quello e dire il tuo pensiero e in modo molto più tagliente”. Invitandolo per il futuro a non lasciarsi invadere dagli impulsi istintivi ma di ragionare.

