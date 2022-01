Alessandro Basciano vs Delia Duran “Sei fuori!”/ “Teatrini ti hanno dato alla testa”

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip ha toccato livelli altissimi nelle ultime ore. Protagonisti della nuova lite che si è consumata tra le mura del loft di Cinecittà sono stati Alessandro Basciano e Delia Duran. L’ingresso di quest’ultima ha certamente contribuito a smuovere gli equilibri ma anche l’ex di Uomini e Donne ci ha messo certamente del suo. Tutto ha avuto inizio – come riporta Biccy – in seguito alle lamentele di Delia sul fatto che Basciano avesse sparlato di lei. A quel punto però, il giovane si è scagliato contro la moglie di Alex Belli tuonando: “Ascolta, ma chi ti considera? Ti ho mai considerato? E allora cosa vuoi adesso? Ecco, vedi di fare lo stesso con me, perché io non sono come gli altri”.

Delia Duran ha copione nell'armadio?/ Gf Vip: Manila rivela verità sul copione-gate

Alessandro ha quindi cercato di zittire la coinquilina sottolineando che “gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini”. Quindi, rimarcando ancora i presunti teatrini finora sfoggiati al GF Vip ha proseguito: “Tu stai fuori, te sei fuori, sei fuori. Amica mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata. A te ha dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera”.

Jessica Selassiè attacca: “Delia Duran legge un copione”/ L'accusa della gieffina

Alessandro Basciano e Delia Duran lite al GF Vip

Nel corso della lite nella Casa del GF Vip tra Alessandro Basciano e Delia Duran, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha tirato in ballo anche Alex Belli continuando: “Te nei miei pensieri non ci sei e non ci sarai nemmeno tra 10 anni. Tu e nemmeno il tuo compagno lì, che per me non ci siete. Non vi conosco e non vi voglio conoscere”. Il ragazzo ha accusato l’attrice venezuelana di mettersi sempre in mezzo definendola “Miss Venezuela” e ribadendo la “messa in scena” vista finora ed i “suoi teatrini falsissimi”.

Delia Duran, flirt con Gianluca Costantino?/ Si avvinghia a lui in piscina e…

Delia Duran, di contro, aveva accusato Basciano di aver parlato di lei alle sue spalle: “Parla di te e della tua relazione, non della mia storia e del mio privato”, aveva detto, accusando il coinquilino e replicando alle sue accuse: “Se mi ha dato alla testa la mia storia? Sì è vero!”. Quindi ha invitato Alessandro a destinare ad altre persone le sue esternazioni spiacevoli sul suo conto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA