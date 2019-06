Alessandro Baudo, chi è il figlio segreto Pippo/ “Sempre affettuoso e mi vuole bene!”

Alessandro Baudo è il figlio di Pippo Baudo ed è nato nel 1962 dalla relazione tra il conduttore siciliano e Mirella Adinolfi. Il presentatore è sempre stato molto presente nella vita di Alex, ma essendo quest’ultimo nato dall’amore extraconiugale ha potuto riconoscerlo solamente nel 1996. Dopo avere scoperto di essere rimasta incinta, Mirella Adinolfi ha deciso di tenere ugualmente il bambino e di crescerlo in compagnia del marito Tullio Formosa, nascondendo la verità al figlio, in merito all’identità del suo vero padre. Tutto ciò che si “nascondeva” dietro è stato messo in evidenza dalla madre solamente quando il marito si è ammalato. Ospite di Domenica Live, Alessandro ha parlato proprio del suo rapporto con il padre biologico: “Ricordo papà che era come uno zio, giocavo con lui, era di casa. Eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”, ha raccontato.

Alessandro Baudo, ecco chi è il figlio di Pippo

Alessandro Baudo ha anche svelato dello shock subìto quando ha scoperto che in realtà Pippo Baudo fosse il suo padre naturale: “Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti…Pippo è una persona pulita e onesta”. Da anni i due si vedono e sentono molto spesso anche se lui vive in Australia: “Vengo spesso con mio figlio che ha avuto un bambino, Pippo è bisnonno. Purtroppo la distanza è tanta. Se mi dà consigli per il lavoro? Sì, consigli sì, gli piace molto il mio disco. Ma non voglio aiuti”. Negli anni Sessanta, Pippo Baudo ha sposato Angela Lippi. Dopo avere divorziato da lei, ha intrapreso una relazione d’amore con l’attrice Alida Chelli, durata sette anni. Nel 1986 ha sposato Katia Ricciarelli, dalla quale ha poi divorziato nel 2007. Il conduttore ha due figli: Alessandro, nato dalla relazione la Adinolfi, e Tiziana, nata dal matrimonio con Angela Lippi. Questa sera entrambi i figli saranno in prima fila per festeggiarlo? Chissà…

