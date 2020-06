Alessandro Benetton, marito Deborah Compagnoni/ Insieme hanno avuto tre figli, Agnese, Tobias e Luce

Pubblicità

Alessandro Benetton non ha mai amato troppo i riflettori e così anche la moglie Deborah Compagnoni, al netto dei tre titoli olimpici ottenuti nel corso della sua carriera. I due si sono sposati nel 2008 e hanno avuto tre figli, Agnese, Tobias e Luce e il secondo è il più sportivo dei fratelli. “Tobias fa sci in inverno, calcio in autunno e primavera, ma anche canottaggio ed altri sport”, ha dichiarato tempo fa la Compagnoni a Il Corriere della Sera. Nella stessa occasione, aveva anche rivelato di avere nel cuore un regalo in particolare. Un orologio Cartier che Benetton le ha regalato poco tempo dopo il primo incontro, avvenuto grazie ad amici in comune. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Deborah Compagnoni sarà presente nel programma Non mollare mai – Storie Tricolore in onda su Rai 1. Benetton invece è in pieno fermento: l’imprenditore ha appena rimesso in moto le macchine delle sue aziende e non solo. In una delle ultime foto su Instagram, lo vediamo infatti alle prese con le onde e una tavola da surf. Come rivela nei commenti, ha approfittato di una giornata a Punta Sabbioni, in Veneto. Clicca qui per guardare la foto di Alessandro Benetton.

Alessandro Benetton, marito Deborah Compagnoni: sangue nelle vene e…

Alessandro Benetton ha lo sport nel sangue e non potrebbe essere altrimenti, visto che la moglie è Deborah Compagnoni. I due condividono le stesse passioni quindi e l’imprenditore in particolare si dedica a molte attività. Surf, bicicletta, palerstra, tutto per rimanere in forma. Poi sui social sceglie di condividere anche scatti privati, come quello pubblicato pochi giorni fa. Una foto di famiglia in cui i rampolli di casa Benetton sono tutti vicini alla mamma, a cui ha voluto dedicare un pensiero nel giorno della sua Festa. “Da piccoli (purtroppo qui manca Rocco). Poi 10 anni fa“, scrive, “di quella sera ricordo il tuo orgoglio. Ero appena stato nominato Cavaliere del Lavoro. Infine l’anno scorso. Oggi è la tua festa. Grazie per averci insegnato che la famiglia è la cosa più importante“. Clicca qui per guardare le foto di Alessandro Benetton. Di generazione in generazione, lo scorso aprile invece l’imprenditore aveva scelto di pubblicare una foto con i figli, rivelando di essere sempre stato un papà molto attento. E vista la quarantena, all’epoca nel pieno della sua chiusura, ha approfittato del tempo insieme per dedicarsi alla loro crescita personale. “In questi giorni posso stargli ancora più accanto”, ha scritto, “riscoprendo il piacere di confrontarmi con loro sulla letteratura, l’arte, lo sport e qualche serie televisiva”.

Foto, così sull’Adriatico

