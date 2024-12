Fiordaliso, chi è e carriera della cantante: il boom nel 1984 con Non voglio mica la luna

Fiordaliso è una delle icone pop della musica italiana, una carriera ricca di successi non solo a livello discografico ma anche televisivo. Originaria di Piacenza e classe 1956, si avvicina da giovanissima al mondo della musica studiando piano e canto al Conservatorio ed esordendo a 13 anni ne “L’allegra compagnia”, orchestra che la vide collaborare con il padre Auro (lui suonava la batteria) Il primo successo arriva nel 1981 con la vittoria al Festival di Castrocaro con il brano Scappa via, seguono poi le prime partecipazioni a Sanremo.

Fiordaliso debutta al Festival nel 1982 con Una sporca poesia nelle Nuove Proposte, cui fa seguito la partecipazione dell’anno successivo con Oramai. Ma la vera consacrazione arriva nel 1984, quando porta in gara all’Ariston il brano Non voglio mica la luna che rappresenta ad oggi il più grande successo del suo repertorio artistico; fanno poi seguito numerose altre partecipazioni alla kermesse, come nel 1985 con Il mio angelo, nel 1986 con Fatti miei e nel 1988 con Per noi.

Fiordaliso in televisione, da Domenica In ai numerosi reality

Fiordaliso, oltre alla lunga carriera musicale, ha anche vissuto molte esperienze in ambito televisivo, soprattutto negli ultimi anni. Nella stagione 1993/94 ha fatto parte di Domenica In qualità di ospite fisso, dove ha ripercorso di puntata in puntata non solo la sua storia artistica ma anche quella della musica italiana. La cantante ha inoltre partecipato a La Talpa 3 nel 2008, mentre nel 2013 è stata chiamata da Carlo Conti nel cast di Tale e quale show.

Dopo La Talpa, Fiordaliso ha preso parte a numerosi altri reality: nel 2016 è stata naufraga all’Isola dei Famosi, mentre è entrata nella Casa del Grande Fratello nella precedente edizione. Inoltre è stata anche concorrente di Celebrity Bake Off Italia su Real Time nel 2017, mentre nel 2022 ha preso parte a Il cantante mascherato di Milly Carlucci su Rai 1.

