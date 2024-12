Ivan Zazzaroni, chi è e carriera del giornalista e opinionista sportivo

Giornalista e storico giudice di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni ha spaziato in carriera dall’informazione sportiva e calcistica allo spettacolo televisivo diventando uno dei volti di punta del piccolo schermo. Nato a Bologna nel 1958, dopo aver svolto alcuni provini come calciatore ed essersi trasferito in Brasile, dove si è allenato con il Botafogo, ha pubblicato un articolo per il quotidiano bolognese Stadio dedicato ad un’intervista al campione Sócrates, per poi collaborare con La Gazzetta dello Sport.

Successivamente, dopo il ritorno in Italia, collabora con il settimanale Autosprint e con il Guerin Sportivo, di cui diventa in successione inviato, caporedattore, vicedirettore e infine direttore nel 1999, assumendo anche la direzione di Autosprint dal 2001 al 2003. Oltre a giornalista, nel corso degli anni Ivan Zazzaroni diventa anche un opinionista televisivo in programmi dedicati al calcio e allo sport, come Quelli che il calcio, La domenica sportiva, Dribbling, sino ai più recenti Tiki Taka e Pressing. Inoltre, nel 2018 viene nominato direttore del Corriere dello Sport – Stadio.

Ivan Zazzaroni, la lunga esperienza a Ballando con le stelle

Ma non solo sport e giornalismo: Ivan Zazzaroni negli anni si è avvicinato anche allo spettacolo televisivo, diventando una delle colonne portanti del dance show del sabato sera di Rai 1 per eccellenza, ovvero Ballando con le stelle. Attivo dal 2006 all’interno del programma, per cui è stato anche concorrente nella quarta edizione, è uno dei giudici che da diversi anni lo vedono al fianco di Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Commentando l’edizione in corso, il giudice in una recente intervista rilasciata a Fanpage si è sbilanciato sul papabile vincitore che potrebbe essere, a suo avviso, un volto femminile: “Il pronostico più credibile è una finale tra Federica Nargi e Bianca Guaccero, il terzo incomodo è Federica Pellegrini, ha avuto un progresso verticale e adesso ha uno dei migliori maestri in circolazione, che è Pasquale La Rocca. Poi, può succedere di tutto, se dovessi puntare, però, come underdog punterei sulla campionessa olimpica”.

