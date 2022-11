Alessandro Borghese, scoop sul figlio mai conosciuto/ “La Bouchet lo vorrebbe vedere ma l’ex dello chef…”

Alessandro Borghese, retroscena sul misterioso figlio: “Lo ha avuto in gioventù“

Popolare conduttore televisivo e amato chef del piccolo schermo, Alessandro Borghese è uno dei grandi maestri della cucina italiana. Se la sua attività professionale è nota a tutti, la sua sfera privata è invece poco conosciuta. Figlio dell’attrice Barbara Bouchet, Borghese ha due figlie, Arizona e Alexandra, nate dal matrimonio con la moglie Wilma. Tuttavia emergono nuovi dettagli sul misterioso terzo figlio dello chef, che non ha mai avuto occasione di vedere ma di cui si è comunque occupato legalmente ed economicamente.

L’esperto di gossip ed ex gieffino Biagio D’Anelli ha infatti lanciato lo scoop nel box domande aperto sulle sue Instagram stories, rivelando alcuni retroscena a riguardo. Un follower gli chiede se i figli dello chef vivono con lui, domanda alla quale risponde: “Le due figlie sì. Ma ti rivelo una cosa: Alessandro Borghese non ha due figli ma 3. Oltre alle sue splendide figlie, in America c’è un altro figlio di nome Gabriel che non vede e che ha avuto in gioventù. Inoltre la signora Barbara Bouchet farebbe pazzie pur di abbracciare suo nipote, ma non le è concesso perché l’ex flirt dello chef non vuole“.

Alessandro Borghese e il figlio mai conosciuto: “Mai avuto l’opportunità“

La situazione legata al terzo figlio di Alessandro Borghese è dunque estremamente delicata. D’altronde ne aveva parlato lo stesso chef e conduttore televisivo in una recente intervista, rivelando di essere diventato papà ma di averlo scoperto solo in un momento successivo: “Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita. Purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di vederlo. In futuro, chi lo sa?“.

Tuttavia lo scoop lanciato da Biagio D’Anelli sulle sue Instagram stories lascia intendere come i rapporti con l’ex flirt dello chef non siano buoni. Barbara Bouchet, nonna del misterioso figlio di Borghese, vorrebbe incontrarlo ed abbracciarlo ma non le sarebbe concesso. La situazione è tuttora avvolta nel mistero.

