Alessandro Borghi “La mia fidanzata Irene Forti è più colta di me”/ “Divora libri e…”

Alessandro Borghi, noto attore romano, fra i più apprezzati del nostro cinema, ha rilasciato un’intervista a “Io Donna”, inserto femminile del quotidiano “Il Corriere della Sera”. L’artista si trova attualmente impegnato sul set del film “Le otto montagne” e ha raccontato il suo ormai imminente ritorno in sala, che avverrà il prossimo 3 settembre con il lungometraggio “Mondocane”. La pellicola, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, vede Alessandro Borghi interpretare un personaggio per il quale si è sottoposto a un nuovo radicale cambiamento. Il film è ambientato in una Taranto futuristica: “Mondocane è un lavoro di intrattenimento, ma dentro c’è una storia che ci riguarda da vicino, e riguarda una città che ha un grave problema da molti anni, anche se alcuni fanno finta che non esista”.

Il ritorno alla cultura, alla lettura, alla carta stampata da parte di Borghi è merito però della sua fidanzata, Irene Forti: “Il fatto che io abbia ricominciato da un annetto a questa parte a leggere molti libri è legato alla mia fidanzata, la persona più acculturata che io conosca. Divora quattro libri a settimana, cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ‘ok, mettiamoci in pari’. E, guarda caso, il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne”.

ALESSANDRO BORGHI SU IRENE FORTI: “È PIÙ INTERESSANTE DI ME”

Nel prosieguo dell’intervista concessa a “Io Donna”, Alessandro Borghi ha elaborato una riflessione ulteriore sulla sua dolce metà: “Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”.

Su Irene Forti, non si sa molto: la modella e manager viaggia spesso tra Roma e Londra e, stando a quanto si apprende attraverso i social e il web, avrebbe due lauree, una in Economia Aziendale alla Luiss, conseguita, nel 2013 e una, conseguita nel 2016, in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. In passato ha lavorato molto lontano dall’Italia, soprattutto a Londra. L’amore con Borghi è nato nel 2020 e sembra procedere a gonfie vele.

