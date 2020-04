Diavoli, Alessandro Borghi doppiato/ Perché? “Fate un piccolo sforzo e…”

Pubblicità

Questa sera parte l’attesissima “Diavoli”, serie tv in onda alle ore 21.15 su Sky Atlantic. Nel cast internazionale, accanto a Patrick Dempsey, ci sarà anche Alessandro Borghi, tuttavia quella che ascolteremo nella serie non sarà la sua voce. L’attore sarà infatti doppiato da Andrea Mete, scelta che l’attore ha voluto spiegare in un post pubblicato su Instagram. “la mia voce italiana, nei DIAVOLI, non sarà la mia. – ha annunciato l’attore – Già, ho deciso alla fine di non volermi doppiare. Perché? Direte voi. Ci sono un po’ di pensieri dietro, ma provo a condividere con voi quelle che sono secondo me le ragioni principali.” Così l’attore ha iniziato la sua spiegazione: “Mi piacerebbe sapervi tutti davanti alla tv a selezionare la modalità “lingua originale con sottotitoli”, quello che farei io, per poter apprezzare davvero, o magari no, il lavoro che è stato fatto in questa serie”.

Alessandro Borghi sarà doppiato in Diavoli: “Potete fare un piccolo sforzo…”

Alessandro Borghi ha inoltre sottolineato di non essere un doppiatore: “c’è chi questo lavoro lo fa in maniera eccellente, molto meglio di come avrei potuto fare io, come il mio amico Andrea Mete, soprattutto in un contesto dove tutti gli attori, essendo stranieri, sarebbero stati doppiati da chi questo mestiere lo fa sul serio.” E infatti ammette: “Avrei sentito la differenza, e l’avreste sentita anche voi.” Queste, dunque, le motivazioni che hanno portato Alessandro Borghi a scegliere di essere doppiato. L’attore infatti conclude con un appello ai telespettatori: “potete scegliere, se fare un piccolo sforzo e ascoltare la mia voce, o vederla in italiano e godervi comunque un grandissimo lavoro.”





