Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2025?/ Il retroscena: “Per lui pronto il ‘metodo badante’…”

Sanremo 2025, fari puntati su Alessandro Cattelan per il ruolo di conduttore

Solo due mesi sono trascorsi dal Festival di Sanremo 2024 ma l’attenzione è già rivolta al futuro della kermesse per il prossimo anno. E’ chiaramente presto per parlare della fase organizzativa, della formazione del cast e dei possibili big in gara; a tenere banco è un ruolo in particolare, il conduttore. L’addio di Amadeus è ormai quasi certo e un suo possibile ritorno, seppur paventato negli ultimi giorni, sembra comunque utopia. Continua ad essere ‘caldo’ il nome di Alessandro Cattelan, soprattutto dopo le indiscrezioni offerte dal sito Dagospia.

Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2025?/ Spunta l'indiscrezione, ma la Rai smentisce

“Grandi manovre in Riviera”, si legge sul portale di Roberto D’Agostino, con l’aggiunta di un retroscena offerto da Giuseppe Candela: “Per Sanremo 2025 crescono le quotazioni di Alessandro Cattelan che piace al ‘meloniano’ Giampaolo Rossi”. Fattori di scetticismo sembrano però essere la poca notorietà e gli ascolti non proprio confortanti ma, stando sempre al retroscena del giornalista, in casa Rai avrebbero già pronta la soluzione.

Sanremo, Cattelan, Marcuzzi e Venier conduttori di Sanremo 2025?/ L'indiscrezione bomba

Amadeus e il contratto in scadenza: la Rai rischia un altro ‘caso’ Fazio

“A viale Mazzini sono certi di aver trovato la soluzione: il ‘metodo badante’, più volti noti accanto a Cattelan alla conduzione”. Questo quanto riportato da Dagospia in riferimento al retroscena di Giuseppe Candela sulla candidatura di Alessandro Cattelan come conduttore del Festival di Sanremo 2025. Più intricata la situazione per Amadeus, soprattutto dal punto di vista contrattuale.

“Amadeus? Il rinnovo contrattuale è in salita” – si legge su Dagospia – “Ma la Rai non può permettersi un altro caso Fazio”. Dunque, piuttosto che rivolti alla conduzione di Sanremo 2025, i discorsi per Amadeus sembrano piuttosto riferiti alla sua permanenza alla Rai con il pericolo pendente del contratto in scadenza. Inoltre, sempre il portale di Roberto D’Agostino segnala anche due format di spicco prossimi alla scadenza contrattuale: Affari Tuoi e I Soliti Ignoti.

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2025? La risposta a Domenica In/ "Se mi chiamano vado"

© RIPRODUZIONE RISERVATA