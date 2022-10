Alessandro Cattelan, gaffe in tv: chiama Zelensky “Zielinski”/ Ma è giocatore Napoli…

Alessandro Cattelan si è reso protagonista di un’involontaria gaffe in diretta televisiva, avvenuta in occasione della puntata di giovedì 13 ottobre 2022 del suo format “Stasera c’è Cattelan… su Rai 2”. Il conduttore, in particolare, stava intervistando Milly Carlucci, regina del sabato sera televisivo di Rai Uno con “Ballando con le Stelle”, e ha non solo sottolineato il successo senza tempo del programma, ma anche la sua diffusione in tutto l’orbe terracqueo, tanto che ne esistono versioni diverse in tutto il mondo.

Fra queste, Alessandro Cattelan ha fatto menzione di quella ucraina, che in passato ha visto trionfare addirittura Volodymyr Zelensky, in passato attore comico e oggi presidente nazionale, divenuto tristemente noto alle cronache per via della guerra scoppiata nel suo Paese in seguito all’invasione della Russia, datata 24 febbraio 2022. Un aneddoto che il presentatore non ha potuto non citare, ma l’ha fatto con un lapsus indubbiamente involontario, ma che in studio gli hanno fatto prontamente notare…

ALESSANDRO CATTELAN E LA GAFFE ZELENSKY-ZIELINSKI: “C’ERA LA CHAMPIONS…”

Infatti, Cattelan, dialogando con Milly Carlucci, ha esclamato: “Il Ballando ucraino l’ha vinto Zielinski… Sì, qualche anno fa ha vinto Zielinski”. La sua interlocutrice, mostrando grande tatto, non gli ha fatto notare l’errore, ma qualcuno da dietro la macchina da presa ha preferito dare al conduttore la possibilità di effettuare una rettifica in corso: “Sì, scusami! Zelensky! Zielinski è quello che gioca nel Napoli… Siamo in periodo di Champions League e mi sono confuso”.

Milly Carlucci ha superato l’impasse del momento con la sua tipica risata e, rispondendo ad Alessandro Cattelan, ha reso noto un aneddoto legato proprio alla partecipazione del numero uno dell’Ucraina al programma televisivo: “Forse in rete hanno rimosso i video ora, ma quell’anno hanno fatto una prova in cui gli uomini ballavano sui tacchi e lui se la cavò molto molto bene, è un vero talento”.











