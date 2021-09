Alessandro Cattelan il debutto in Rai/ Dai Seat Music Awards a Da Grande

Alessandro Cattelan si prepara al debutto in Rai…

Alessandro Cattelan sarà tra gli ospiti della serata dei Seat Music Awards. Il popolare speaker di radio Deejay, nonché ex conduttore di X Factor, è in procinto di presentare su Rai 1 due serate evento, con il programma Da Grande. Il conduttore ha dichiarato durante un’intervista che succederanno delle cose strabilianti, pertanto invita tutti a sintonizzarsi sulla rete ammiraglia della Rai. Una grande opportunità ha affermato Cattelan, che mi da la possibilità di farmi conoscere a un pubblico più nazional popolare.

Il programma, a detta del conduttore, affronterà in maniera scanzonata, una sorta di rito di passaggio dai venti ai 40 anni. Si era ventenni e in un attimo si è diventati quarantenni, afferma Cattelan, che nello show vestirà i panni del presentatore, showman e performer. Per il programma, dichiara il conduttore, ho riunito diversi ospiti miei amici, con i quali mi intratterrò, ballerò, canterò, ma non disdegnerò nemmeno momenti di dialogo e approfondimenti.

Alessandro Cattelan, la sua carriera: il rapporto speciale con la radio

Alessandro Cattelan è noto a tutti per aver condotto su Sky il programma X Factor e il programma E poi c’è Cattelan. Esordisce in tv nel 2001 nel programma di All Music Paly It. Successivamente, approda a Mediaset dove conduce un programma per bambini. La sua vera grande passione è la musica, infatti dopo aver lavorato per Radio 105, attualmente è una delle voci più note di Radio DeeJay. Sarà uno degli ospiti non musicali dell’evento Seat Music Award che si terrà il 9 e 10 settembre presso l’Arena di Verona.

La pagina Facebook di Cattelan è completamente pregna del suo nuovo show, a conferma del grande entusiasmo e di tutte le aspettative che ha a riguardo. Tutti i post più recenti sono degli spot pubblicitari che riguardano lo show che lo vedrà protagonista sugli schermi di Rai 1. La sua pagina è seguitissima non solo dalla gente comune ma anche da tanti personaggi dello spettacolo e suoi amici e colleghi. Un ragazzone dalla faccia pulita che attrae circa 1,5 milioni di fan su Instagram dove si mostra sempre al naturale. La sua simpatia è disarmante e chi lo segue lo fa soprattutto per questo.



