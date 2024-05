Alessandro Cattelan in “Da vicino nessuno è normale”/ “Racconto manie di tutti, la mia è incrociare le dita”

Alessandro Cattelan ha presentato in una intervista a Famiglia Cristiana il suo nuovo programma, “Da vicino nessuno è normale”, che va in onda in prima serata su Rai 2 con tre appuntamenti (20 maggio, 27 maggio, 3 giugno). Intanto che aleggiano i rumors sul suo possibile ruolo al prossimo Festival di Sanremo, il conduttore si cimenta in una avventura che coinvolge ospiti famosi e pubblico in studio. L’obiettivo è come sempre far sorridere. È, come dice il titolo, un “gioco per mettere in scena quei gesti, rituali, piccole fobie che tutti noi abbiamo, magari senza rendercene conto. Non un tentativo di indagare la salute mentale”.

Da vicino nessuno è normale, perché si chiama così lo show di Alessandro Cattelan/ "È una frase che…"

Anche il padrone di casa stesso ha tutta la volontà di mettersi in gioco. “Come tutti, anche io ho le mie manie, solo che non è facile riconoscerle, perché fanno parte della nostra quotidianità. Per esempio, la sera quando sono a letto e fatico ad addormentarmi, oppure voglio rilassarmi, sovrappongo il quarto al terzo dito dei piedi, e magari resto così tutta la notte”, ha rivelato. Non mancano altri gesti bizzarri. “Una ragazza ha detto che non mangia il polpo perché ha paura che le ventose dei tentacoli le si appicchino alla gola. Un’altra quando tocca qualcosa con una mano deve assolutamente toccarla anche con l’altra”.

Tananai si spoglia e rimane in mutande su Rai 2: "Ecco il nuovo tatuaggio"/ Video: cosa è successo

Le anticipazioni su “Da vicino nessuno è normale”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan

Il coinvolgimento del pubblico è una delle caratteristiche must have dei programmi di Alessandro Cattelan e anche in “Da vicino nessuno è normale” questa caratteristica non mancherà all’appello. “La caratteristica del programma è quella di fare interagire il pubblico, sia in studio sia da casa, con effetti a sorpresa, come candid camera, giochi o esperimenti sociali. Anche gli ospiti famosi sono coinvolti in questa interazione”, ha raccontato.

Il conduttore in tal senso ha ammesso che non è tutta farina del suo sacco. “L’idea mi è venuta da uno spettacolo che è andato in scena a New York per venti anni, Sleep no more, dove il pubblico in sala sa che verrà tirato dentro allo spettacolo, ma non ha idea di che cosa gli potrà capitare”. Le sorprese dunque non mancheranno.

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2025?/ Il retroscena: “Per lui pronto il ‘metodo badante’...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA