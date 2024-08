Alessandro Cavallo di Amici 20 al fianco di Roberto Bolle al festival mondiale di danza classica

I fan di Amici ricorderanno sicuramente Alessandro Cavallo, uno degli allievi di Amici 20 che ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini prima che passasse alla cattedra di canto. Alessandro si è dimostrato sin da subito un grande talento della danza, e dopo la partecipazione ad Amici – dove si è classificato terzo, dietro a Sangiovanni e Giulia Stabile – ha lavorato sin da subito ad alti livelli, girando il mondo in tour.

Aurora Baruto e Aka 7even si sono fidanzati?/ Lei era dietro le quinte mentre lui si esibiva: è amore?

Negli ultimi giorni, Alessandro Cavallo ha però avuto un’altra bellissima soddisfazione lavorativa: ha infatti ballato al fianco del grande Roberto Bolle al festival mondiale di danza classica, cosa che lui stesso ha voluto sottolineare con un post pubblicato su Instagram.

Alessandro Cavallo al settimo cielo: “Non ho parole per spiegare tutto questo”

“Non ho le parole per spiegare tutto questo. – ha scritto Alessandro nel suo post – Mi sento onorato di aver condiviso il palco con artisti e leggende della danza che ho sempre rispettato e da cui ho provato a prendere ispirazione“. Va però ricordato che Alessandro Cavallo ha ballato al fianco di Roberto Bolle già lo scorso anno all’Arcimboldi di Milano. Sempre su Instagram, il ballerino ex di Amici ha raccontato: “È davvero difficile realizzare e descrivere ancora bene questo momento. Volevo solo ringraziare il Béjart Ballet Lausanne per avermi dato la possibilità di danzare un primo ruolo così importante come le ‘7 danses grecques’ di Maurice Bejart nella stessa serata con la leggenda Bolle. Un momento che non potrò mai dimenticare”.

Petit e Marisol, estate d'amore dopo Amici 24/ "Tra noi adesso è meglio che in casetta": le foto romantiche