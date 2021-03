Alessandro Cavallo, Amici 2021/ Veronica Peparini attacca: “Solo tecnica ma altro..”

Alessandro Cavallo si salva in coppia con Martina ma perde la sfida con Deddy. Sono questi gli esiti delle sfide che attendono il ballerino che questa sera calcherà il palcoscenico di Amici 2021 dopo la semibocciatura di Veronica Peparini. La prof lo ritiene molto tecnico e preparato ma poco naturale e capace di improvvisare.Cosa diranno di loro i giudici presenti in studio questa sera? Alessandro Cavallo è uno dei ballerini di Amici di Maria De Filippi. Nell’ultima puntata dell’appuntamento pomeridiano di Amici 2021, Alessandro ha conquistato la maglia d’oro per accedere al serale del talent. Il ragazzo è entrato nella scuola più famosa della tv sfidando il ballerino Riccardo. La sfida tra i due è avvenuta a causa del provvedimento disciplinare che era stato dato al suo avversario. Nell’ultima puntata del 13 marzo, Alessandro ha incantato il pubblico da casa e impressionato anche la conduttrice Maria De Filippi. Il ballerino infatti con le sue esibizioni ha convinto il team degli insegnanti e ha superato il primo traguardo necessario per procedere in questa avventura. Un sogno che si realizza nell’incredulità del ragazzo stesso il quale nel 2019 ha dovuto lottare con una serie di inconvenienti che potevano interrompere la sua carriera da professionista. Alessandro infatti ha superato, grazie soprattutto ai suoi genitori ai quali riconosce i grandi meriti, un grave infortunio che poteva fargli dire addio al mondo della danza.

Andrea Perone e Flavio Cattaneo, ex e marito Sabrina Ferilli/ Tradimento, rottura e..

Alessandro Cavallo: il curriculum del ballerino

Le aspettative degli insegnanti di Amici 2021 nei confronti di Alessandro Cavallo sono molto alte. Il ballerino, infatti, appena ventenne, ha iniziato la sua avventura come ballerino frequentando l’Accademia Tersicore, sotto la direzione di Antonella Di Lecce. Diplomandosi poi alla Fondazione Marika Besobrasova è stato ammesso a uno dei corsi della prestigiosa Accademia del Teatro alla Scala di Milano studiando sia danza classica, sia contemporanea. Con un curriculum così il suo nome è uno di quelli su cui scommettere più di altri, almeno per ciò che riguarda la categoria ballo. In occasione del serale Alessandro Cavallo è entrato a far parte della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini con Gaia, Tancredi, Ibla e Raffaelle (cantanti), Rosa e Martina (ballerine). La prima puntata del serale andrà in onda oggi, sabato 20 marzo, su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Rosa e Deddy fidanzati ad Amici 2021/ Lui: "All'inizio mi stava antipatica, ora..."Cristian Lo Presti, chi è?/ Da ballerino di Amici 14 ad assistente di Stéphane Jarny

© RIPRODUZIONE RISERVATA