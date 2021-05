Alessandro Cavallo eliminato ad Amici 2021?/ La sua eleganza basterà oppure..

Alessandro Cavallo eliminato ad Amici 2021?

Alessandro Cavallo eliminato ad Amici 2021? Il rischio c’è e Alessandra Celentano non potrà far altro che tacere e aspettare il risultato e l’esito del ballottaggio che vedrà il suo pupillo allo scontro con quello di Veronica Peparini, Samuele Barbetta. Gli spoiler non lasciano pensare a niente di buono per quest’ultimo ma quello che è certo è che Alessandro è arrivato al serale con i complimenti di tutti e che settimana dopo settimana ha già portato a casa risultati importanti, conferme della sua eleganza ma anche della sua mancata bravura nell’improvvisazione. Proprio in questa ‘categoria’ questa sera si scontrerà con Samuele perdendo poi il punto e finendo a rischio eliminazione. L’esito arriverà quando i ragazzi torneranno in casetta e solo a quel punto sentiremo Maria de Filippi parlare con loro annunciando l’addio, toccherà proprio ad Alessandro Cavallo? Lo scopriremo questa sera.

Le prove di Alessandro Cavallo e…

Ma cosa attende Alessandro Cavallo questa sera ad Amici 2021? Sembra proprio che le prove non mancheranno anche se i dettagli su di lui non sono poi tanti. Le polemiche non mancheranno sui social visto che Alessandro Cavallo sarà chiamato in causa solo in uno scontro contro Samuele Barbetta e che subito dopo, perdendo la prova, finirà al ballottaggio contro Tancredi. Secondo quanto riporta il Vicolo delle news sembra proprio che il cantante si salverà e che sarà il ballerino a finire nei guai aspettando poi il risultato delle altre due manche seduto in panchina. A chi toccherà ballare? A Giulia ovvio, e non solo… il pubblico di Alessandro sarà contento di questo trattamento?

