Alessandro Cavallo, ospite Amici 21/ Si esibirà alla prima puntata del pomeridiano?

Alessandro Cavallo, ospite nella prima puntata di Amici 21

Alessandro Cavallo è amatissimo dal pubblico e molto conosciuto come un ottimo ballerino grazie alla sua partecipazione ad Amici 20, Alessandro anche dopo la fine del programma continua a sorprenderci con la sua bravura. Lo sapranno per certo già moltissimi dei suoi follower, il ballerino si approccia sin da piccolo al mondo della danza e grazie alle sue ottime capacità riesce ad arrivare sempre più in alto. Alessandro continua a mostrare le sue magnifiche doti con dei video in cui balla postati su instagram. L’ultimo mostra la sua figura che danza sulla canzone Fair Trade di Drake proponendo vari passi affascinanti che lasciano sicuramente a bocca aperta. Il penultimo, invece, sembra essere un’improvvisazione sulle note della canzone I Want You Back di Dazel Ukuto.

Erica Zecca, cognata Alessandro Cavallo, è morta/ Ballerino di Amici in lutto

Sembrerebbe anche che il bravissimo ballerino sia rimasto in ottimi rapporti con la ballerina Rosa, infatti recentemente reposta una storia Instagram che la ragazza aveva condiviso insieme a lui nelle sue storie. Nel video i due ragazzi si trovano in macchina, diretti alla festa di compleanno dell’amico Deddy, mentre ridono e scherzano insieme. Ci sarà qualcosa di più fra loro? In ogni caso, credo faccia sempre piacere vedere che dei concorrenti di una delle edizioni più amate di Amici di Maria De Filippi siano rimasti in buonissimi rapporti.

Alessandro Cavallo ha detto no al Balletto di Roma?/ Gli indizi social dopo Amici

Alessandro Cavallo si esibirà alla prima puntata del pomeridiano di Amici 21?

A proposito del programma Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni della prima puntata ci confessano che anche Alessandro Cavallo sarà presente come ospite alla prima puntata dell’edizione di Amici 21. Purtroppo, il ballerino non si esibirà, ma si troverà lì solo come visitatore e in figura di supporto per i nuovi ragazzi. Tornando al giovane ballerino, sul suo profilo Instagram, non molto tempo fa ha pubblicato una foto molto artistica di lui mentre danza dove sotto annuncia la sua nuova avventura con bejarballet, una dance company Svizzera fondata nel 1987 da Maurice Béjart.

LEGGI ANCHE:

ALESSANDRO CAVALLO/ Infortunio alla schiena, "ho rischiato di non ballare più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA