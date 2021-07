Alessandro Cavallo: “Si è avverato il sogno”/ Dopo Amici, compagnia internazionale…

Un grande sogno si realizza per Alessandro Cavallo, allievo ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi vinta da Giulia Stabile. Entrato nella scuola in corsa come allievo di Lorella Cuccarini, il ballerino classico è cresciuto tantissimo, sia a livello artistico sperimentando vari stili che umano. A distanza di pochi mesi dalla fine di un’esperienza così importante dal punto di vista formativo, Alessandro Cavallo, con un post pubblicato sui social, ha condiviso la sua immansa gioia per un traguardo raggiunto. “Toccare il cielo con un dito capita, a me è successo. Oggi sono davvero felice perché si è avverato il mio sogno. Sono entrato nella compagnia internazionale che da sempre per me ha rappresentato ‘il luogo dove vorresti essere’. Grazie @bejartballet per aver creduto in me, io ce la metterò tutta per essere alla vostra altezza!”, scrive Alessandro.

Alessandro Cavallo nella compagnia internazionale Bejart Ballet Lausanne

Dopo anni di sacrifici e di duro lavoro, Alessandro Cavallo raccoglie i frutti del suo impegno realizzando quello che era un suo grandissimo sogno. Il ballerino ringrazia così i genitori per avergli dato la possibilità di non arrendersi e continuare a lavorare per raggiungere i suoi obiettivi. “Sono stato cresciuto dai miei genitori con poche regole: essere sempre perbene, mettercela tutta e soprattutto “perseverare” cosa non diabolica ma anzi fondamentale”, scrive il ballerino. Poi i ringraziamenti: “Grazie a mia mamma e a mio padre per avermi sempre supportato, nonostante i sacrifici, senza avermi mai fatto pesare nulla. Spero un giorno, da genitore, di essere alla vostra altezza”. Tra i primi a complimentarsi spiccano Lorella Cuccarini, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli.

