Alessandro Cavallo “Voglio essere felice adesso”/ Il suo sogno dopo Amici 2021..

Alessandro Cavallo ospite a Verissimo dopo Amici 2021: “Voglio essere felice adesso”

Alessandro Cavallo è pronto a tornare in tv una settimana dopo la fine di Amici 2021 e lo farà nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare questa sua prima settimana di libertà dopo lunghi mesi di lavoro e studio che gli hanno permesso di sfiorare la vittoria nella finale del talent show di Canale5. Le sue prime parole dopo la gara sono arrivate proprio sui social ed è stato allora che il ballerino pugliese ha ringraziato tutti, a cominciare da Maria De Filippi, per questo splendido viaggio che gli ha permesso di crescere. Secondo quanto rivelato dal ballerino sembra proprio che in lui sia fiorito un nuovo approccio alla danza scoprendo il valore della versatilità come mezzo per esprimersi e adesso l’unica cosa che vuole fare è essere felice.

Alessandro Cavallo ringrazia Marcello ed Elena

In particolare, Alessandro Cavallo ha avuto modo di spiegare: “Sono entrato con una concezione della danza completamente diversa. Pensavo che fosse un altro mondo. Qui ho scoperto che è bello essere versatili, potersi esprimere attraverso la danza e dare un messaggio alle persone che ti stanno guardando. Questa per me è la cosa più importante.. io voglio essere semplicemente felice, facendo ciò che amo”. Naturalmente quello che ama è la danza e tutti sono sicuri che lo rivedranno ancora visto che molti dei professionisti di Amici 2021 hanno posato con lui dopo la finale confidando ai social sentimenti che nessuno pensava ci fossero. Alessandro ha voluto ringraziare la maestra Lorella Cuccarini per aver creduto in lui, poi Marcello Sacchetta ed Elena D’Amario per tutto quello che gli hanno donato e tutti i professionisti. Cosa racconterà ancora oggi a Verissimo?

