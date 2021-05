Alessandro Cavallo/ Vincitore ad Amici 2021? A Brindisi tutti mobilitati per lui!

Alessandro Cavallo sul palco della finalissima di Amici 2021 non porterà solo il suo percorso e la sua danza ma porterà anche tutta la sua città. Brindisi si è mobilitata per il ballerino tanto da invitare tutti a votare per il ballerino questa sera mentre per le strade campeggiano addirittura manifesti e cartelloni pubblicitari. Quello che è certo è che il ballerino, così come Deddy, sono arrivata alla finale per il rotto della cuffia e questo li fa partire un po’ svantaggiati in confronto agli altri finalisti di questa edizione e lui di sicuro rispetto a Giulia Stabile. La ballerina è una delle favorite alla vittoria finale e questo mette Alessandro in una brutta posizione ma l’importante per lui e per i fan ed essere arrivato alla vetrina della finalissima di questa edizione dei record perché rappresenta comunque un ottimo trampolino di lancio.

Alessandro Cavallo ospite a Verissimo e possibile vincitore ad Amici 2021 questa sera?

In realtà Alessandro Cavallo ha già ricevuto un’importante proposta di lavoro visto che potrebbe essere uno dei componenti e dei ballerini del Balletto di Roma nella prossima stagione. La stessa proposta ad Amici 2021 è arrivata anche alla collega Serena Marchese che spera vivamente che lui accetti per vivere un altro anno insieme tra balli e viaggi per il mondo. Sarà questo il futuro di Alessandro? Il bel pugliese avrà modo di raccontarsi oggi a Verissimo prima di affrontare la finale di Amici 2021 questa sera e a quel punto scopriremo qualcosa in più di lui e sulla sua voglia di fare in futuro.

