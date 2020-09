ALESSANDRO CECCHI PAONE/ “Anna Falchi? Forse senza copione non sa improvvisare…”

Alessandro Cecchi Paone ospite oggi a “C’è tempo per…“, il programma di Rai Uno in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì per la conduzione di Beppe Convertini e Anna Falchi. Proprio rispetto a quest’ultima sarà curioso osservare il clima tra i due dopo che il noto divulgatore scientifico si è reso protagonista di una difesa – giudicate voi se abbastanza convinta o fin troppo tiepida – nei confronti della presentatrice. Pochi giorni fa, infatti, sulle pagine del settimanale “NuovoTv” un utente si è rivolto a Cecchi Paone criticando la Falchi: “Non è un caso che sia rimasta fuori dalla tv per anni. Credo che nel programma sia un po’ ingessata e poco comunicativa. La Rai dia opportunità ai giovani non a personaggi ormai in soffitta”. La risposta di Cecchi Paone è stata che probabilmente la Falchi è fuori allenamento oppure come tutti gli attori e le attrici “senza copione fa fatica a improvvisare”.

ALESSANDRO CECCHI PAONE: QUEL GIUDIZIO SULLA CONDUZIONE DI ANNA FALCHI

Chissà se alla luce di questa vicenda Anna Falchi non deciderà di essere in puntata un po’ più “sbottonata” rispetto ai suoi standard, dimostrando così ad Alessandro Cecchi Paone che anche senza copione è in grado di tenere la scena da presentatrice consumata. D’altronde non è la prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dice la sua su “C’è tempo per…” sulle pagine di “NuovoTv”. Qualche settimana fa aveva risposto al messaggio di Giovanna da Modena, che scriveva: “Mi fa piacere che la Rai stia pensando, finalmente, a noi anziani. La mattina seguo sempre C’è tempo per…, il programma sul primo canale con la Falchi e Convertini”. La risposta di Cecchi Paone era stata la seguente: “Sono programmi che omaggiano le categorie più colpite dalla pandemia. Ma che rispecchiano anche la realtà del nostro Paese, il più anziano del mondo dopo il Giappone”. Cambierà idea adesso che l’ospite è lui?



