Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini celebrano un anno d’amore/ Brindisi all’Isola dei Famosi 2023!

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: il primo anniversario

Tra i grandi protagonisti de L’Isola dei Famosi 2023 ci sono anche Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. I due prendono parte alla nuova edizione del reality in coppia, e sarà l’occasione per conoscere meglio non tanto il giornalista (uno dei volti più noti della tv), ma soprattutto il suo giovanissimo fidanzato. E, proprio al debutto del reality nella puntata di questa sera, la coppia festeggia il primo anniversario di fidanzamento.

Per loro, infatti, è in arrivo subito una sorpresa ancor prima di sbarcare in playa. Seduti su una zattera, per loro sono stati preparati due calici e una bottiglia di spumante per fare un brindisi al loro amore che, proprio oggi, raggiunge un traguardo importante. “Ilary, è il primo anno che stiamo insieme e festeggiamo qui“, le parole di Cecchi Paone. Dallo studio la conduttrice si congratula e rivolge loro un augurio: “Auguri da tutti noi, fate un brindisi“. “Grazie a tutti quelli che ci vogliono bene” la risposta del giornalista.

Isola dei Famosi 2023, brindisi di coppia in diretta

In collegamento dall’Honduras con lo studio, Alessandro Cecchi Paone spiega cosa lo lega così fortemente al fidanzato Simone Antolini. Inizialmente, con grande ironia, afferma: “Quando mi chiedono perché sto così bene con lui, cito un vecchio film che si ricordano soprattutto le mamme e le nonne: ‘Ti ho sposato per allegria’“. A seguire il giornalista e opinionista tv si fa serio e parla di colui con cui sta condividendo questo travolgente amore: “È una persona seria, molto affidabile, mi fa morire dal ridere, mi tiene allegro e mi tiene in un perenne stato di divertimento“.

Ilary Blasi ironicamente fa notare che la coppia ha scelto una situazione un po’ scomoda per celebrare il primo anniversario: seduti su una zattera, in mezzo al mare, pronti per L’Isola dei Famosi 2023. Ma Cecchi Paone ironicamente replica, in riferimento al fidanzato: “Sapeva a cosa andava incontro, e poi è una luna di miele indimenticabile“.











