Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati/ Assenti nozze da Barbara D’Urso a Myrta Merlino

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati: dettagli delle nozze

Lo avevano annunciato nei mesi scorsi ed alla fine il giorno più bello per il giornalista e conduttore ed il suo giovane compagno è arrivato. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati oggi, 22 dicembre 2023 a pochissimi giorni dal Natale che per loro sarà ancora più magico. La coppia ha pronunciato il fatidico ‘SI’ nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli. La cerimonia è stata officiata dal sindaco Gaetano Manfredi. A fare da testimone al giornalista e conduttore è stata l’ex moglie Cristina Navarro mentre per Simone c’era la madre Samantha. Daigella d’onora è stata la piccola Melissa, la figlia 5enne di Antolini.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno convolato a nozze, si tratta in realtà di un unione civile. Il giornalista e conduttore ha affidato ad un video postato sui social le sue prime parole ed il suo stato d’animo da neo marito: “Come mi sento? Con la persona giusta. Si è vestito come un antico castellano, sposarsi in un Castello meraviglioso con un castellano mi fa stare tranquillo”. Difficilmente Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini dimenticheranno la loro bellissima cerimonia in cui si sono giurati amore eterno circondati dagli affetti più cari. Anche se in molti hanno notato più di un’assenza illustre.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati oggi, venerdì 22 dicembre 2023, ma in molti hanno notate delle assenze illustri al matrimonio. Non era presente la conduttrice Barbara D’Urso, grande amica del giornalista e divulgatore che spesso lo ha ospitato nel suo ex programma Pomeriggio Cinque. Assente anche altri conduttrici amici di Cecchi Paone come Myrta Merlino e Federica Panicucci. Quest’ultima nei giorni aveva gelato in diretta Alessandro rivelandogli che non avrebbe preso parte al suo matrimonio. Assente anche Emma Bonino che ha mandato un messaggio di auguri agli sposi.

Alle nozze tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini erano presenti Elenoire Ferruzzi, Manila Gorio, Roberto Gobbi e la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Il giornalista ed il modello stanno insieme da circa due anni. Si sono conosciuti tramite social durante la pandemia e da allora non si sono più lasciati nonostante i 39 anni di differenza. Antolini, in una recente intervista, ha confessato di essere più geloso e possessivo del suo compagno.













