Negli ultimi giorni i ballerini di Amici 2024 sono stati messi a dura prova con alcune prove, prima da Alessandra Celentano e poi da Deborah Lettieri. Nel daytime di mercoledì 23 ottobre 2024 abbiamo visto la “vendetta” della coreografa contro la maestra, che ha voluto fare una verifica a sorpresa alle ragazze testandole ognuna su uno stile di danza diverso. Ed è così che molte di loro sono state scontente, come Teodora di Amici 2024 che si è messa a piangere disperata addormentandosi abbracciata al cuscino vedendosi ultima in classifica quasi in ogni disciplina.

Deborah Lettieri, venuta a conoscenza di quanto successo con tutte le ballerine, ha voluto mostrare che la classifica e il punteggio dipendono molto dai parametri che vengono messi dalla stessa insegnante e ha ribaltato le carte in tavola, facendo ballare di nuovo tutte le ragazze in una coreografia di 20 secondi da imparare in un quarto d’ora. Prima di testare le ballerine, Deborah Lettieri, insegnante di Amici 2024 ha detto di non capire la Celentano, definendola come quella che vuole fare la “guru della danza”, cosa che lei non condivide. Peccato che anche in questo caso sia successo un disastro tra le ballerine, trovatesi davanti a punteggi secondo loro scorretti.

Ad essere delusa da quanto successo è stata soprattutto Alessia di Amici 2024, che come sappiamo non le manda a dire a nessuno e nemmeno alla coreografa Deborah, alla quale ha spiegato di trovare scorretto fare la stessa prova della maestra Celentano. La Lettieri però risponde che questa verifica è stata studiata ad hoc solo per dimostrare alle allieve di danza che il voto è sempre dipendente dalla prova e che non devono essere deluse da loro stesse per i voti bassissimi della Celentano.

Una volta rientrate in sala relax anche Rebecca e Alessia si attaccano a vicenda. Rebecca sostiene che il giorno prima le allieve della Celentano sono arrivate prima, mentre oggi è successo il contrario, ma Alessia non riesce ad accettare questa spiegazione e continua a pensare che le valutazioni non siano state corrette. Anche Chiara di Amici 2024 è delusa, soprattutto dalla prova sulla sensualità, contraria al punteggio ricevuto da Deborah Lettieri, la quale le ha raccomandato di pensare meno alla coreografia e più a quello che sente dentro. La più sensuale è stata invece Rebecca, che ha messo i brividi all’insegnante.