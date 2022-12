Alessandro, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Gemma entusiasta, ma…

Chi è Alessandro, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 dicembre, chiama al centro dello studio Alessandro, uno dei nuovi cavalieri del parterre che si presenta al parterre femminile conquistando subito le attenzioni di qualche dama, tra cui anche Gemma Galgani. Alessandro lavora nel mondo della ristorazione e arriva da San Giorgio a Cremano. Divorziato e senza figli, Alessandro dice di voler trovare una donna che abbia tempo da dedicargli.

Alessandro, infatti, racconta di avere diverse occasioni per conoscere donne che, tuttavia, non riesce a frequentare come vorrebbe per i loro impegni. Il cavaliere spiega di volere accanto una signora che abbia tempo da dedicargli coltivando, insieme, anche determinate passioni. La presenza di Alessandro scatena subito l’entusiasmo di alcune dame.

Gemma Galgani colpita da Alessandro

Tra le dame che hanno immediatamente mostrato entusiasmo per la presenza nel parterre di Alessandro è Gemma Galgani che svela di averlo già notato prima ancora di entrare in studio. Stesso entusiasmo anche per Paola che, dopo aver ballato con lui, si porta avanti dichiarando di volergli lasciare il numero di telefono.

Di fronte all’interesse di Paola, Gemma fa un passo indietro, ma Alessandro spiazza ballando con lei. Durante il momento ballerino, poi, tra Gemma e Paola va in scena il gioco della scopa con Paola che cede la scopa a Gemma per ballare con Alessandro. Il nuovo cavaliere, dunque, chi sceglierà?

