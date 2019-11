Alessandro Del Piero compie 45 anni/ Dai record con la Juventus al mondiale del 2006

Compie oggi 45 anni una leggenda del calcio italiano, Alessandro Del Piero. Il recordman di presenze nella Juventus (705) e di gol in bianconero (290), spegne oggi le candelina, e sette anni dal suo addio alla Vecchia Signora. Salutò all’Allianz Stadium alzando le braccia al cielo e fra le lacrime della sua gente, che dopo 19 anni si erano improvvisamente resi conto che non avrebbero più visto giocare il loro beniamino ogni weekend. Del Piero, dopo aver abbandonato per sempre la Torino bianconero, non appese le scarpe al chiodo, in quanto decise di proseguire la propria esperienza in Australia, fra le fila del Sydney, dove poi si ritirò definitivamente nel 2014. Da allora fa la spola fra gli Stati Uniti (ha preso una mega villa a Los Angeles), e l’Italia, per gli impegni con la televisione Sky Sport.

ALESSANDRO DEL PIERO COMPIE 45 ANNI: IL PRIMO GOL IN BIANCONERO DOPO UN SOLO MINUTO

Un predestinato Del Piero, che il 19 settembre del 1993, quando esordì in Serie A con addosso quelle strisce di colore bianco e nero che tenne strette per quasi due decadi, segnò al primo minuto contro la Reggina, il primo delle 188 marcature totali nel massimo torneo calcistico italiano, nono marcatore di sempre in Italia. Un campionissimo che ha vinto tutto quello che poteva vincere con la Juventus, compresa quella tanto desiderata Coppa dei campioni, che altri juventini prima e dopo di lui non sono mai riusciti ad alzare al cielo. Del Piero fece anche parte della spettacolare spedizione italiana che nel 2006 vinse il campionato del mondo, giusto per non farsi mancare nulla. Di mezzo, tante vittorie e tante magie, come i suoi famosi “gol a giro”, sempre con la stessa traiettoria, partendo dal vertice destro dell’area avversaria, ma sempre imparabili. Quindi la discesa in B nell’estate post calciopoli, che suggellò ancora di più il matrimonio con i suoi tifosi, poi il ritorno in A e i nuovo scudetti. Agnelli lo soprannominò il Pinturicchio, come il pittore rinascimentale, e mai nomignolo fu più azzeccato visto che la carriera di Del Piero è stata una vera opera d’arte…

