Alessandro dell’Acqua, chi è lo stilista di Sabrina Ferilli/ “La mia moda è libertà e seduzione”

Chi è Alessandro dell’Acqua?

Alessandro dell’Acqua è lo stilista che veste Sabrina Ferilli, la co-conduttrice della finale del Festival di Sanremo 2022 di Amadeus in onda sabato 5 febbraio 2022 su Rai1. Non è la prima volta che la bellissima e simpaticissima attrice romana si affida alla maestria dello stilista napoletano. La storia di Alessandro dell’Acqua è davvero forte e lo stilista ha provato a raccontarla dalle pagine de L’officiel: ” successivamente alla perdita del mio marchio e del mio nome sono ripartito con una piccolissima collezione. Nessuna aspettativa, pochi look e l’idea di non poter più tornare a sfilare.I miei collaboratori più stretti mi hanno sostenuto e spinto a tornare sulle passerelle. Eravamo in 3 persone nell’ufficio di una cara amica, Alessandra Olcese. Volevo creare qualcosa di completamente nuovo. Lugi Moreno, Charlotte Tilbury e diverse modelle ci hanno creduto e mi hanno aiutato. E’ stata una grande scommessa ma soprattutto una conferma di stampa e buyer”.

Lo stilista è risorto dalle sue stesse ceneri creando un nuovo marchio: N.21 come la sua data di nascita. “Con la Dell’Acqua dovevo seguire degli schemi e tendevo alla ricerca della sfilata perfetta con abiti da sera pensati per il red carpet e le celebrities. Con N°21 esprimo un concetto di moda più giovane e contemporanea con un importante focus sul daywear. Guardo a una donna vera che sappia mixare con nonchalance tessuti preziosi, silhouette maschili e capi sportswear” – ha rivelato in una intervista a gay.it.

Sabrina Ferilli veste Alessandro dell’Acqua a Sanremo 2022

La scelta di Sabrina Ferilli di vestire Alessandro Dell’Acqua a Sanremo 2022 non è casuale. La bellissima attrice, infatti, in diverse occasioni ha scelto le creazioni sartoriali del bravissimo stilista napoletano che ha creato appositamente per lei l’abito del giorno del suo matrimonio. L’idea di moda di Dell’Acqua “la mia moda è libertà e seduzione” interpreta alla perfezione l’ideale dell’attrice romana che in passato è stata conduttrice della kermesse canora italiana con Valeria Mazza a Pippo Baudo nel 1996.

Un ritorno molto atteso quello di Sabrina Ferilli che sicuramente non deluderà le attese della vigilia.



