Alessandro di Temptation Island: spuntano insulti razzisti/ Deianira Marzano attacca

Dopo Jessica Mascheroni, anche l’ex fidanzato Alessandro Autera è finito nel mirino del popolo del web per alcuni commenti riportati da Deiania Marzano. Dopo le accuse rivolte a Jessica che, in passato aveva rivolto commenti negativi su vecchi protagonisti di Temptation Island e che è successivamente intervenuta poi sui social per chiedere scusa, anche Alessandro Autera si sarebbe lasciato andare a presunte frasi razziste. Sul web sta circolando un video, diffuso da Deianira Marzano in cui Alessandro, rivolgendosi ad un amico, dice frasi che hanno scatenato la reazione dell’influencer. “Ma dove mi hai portato? In mezzo alle scimmie, agli arabi“, sono le parole che Alessandro avrebbe detto un amico. Deianira, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video puntando il dito contro l’ex fidanzato di Jessica Mascheroni.

Deianira Marzano contro Alessandro Autera

La frase che avrebbe pronunciato Alessandro Autera ha scatenato la reazione di Deianira Marzano che, nel pubblicare il video, si è sfogata così come riporta anche il portale LaNostraTv. “Tutti devono ascoltare che persona deplorevole tu sia. Io che ho una sorella di 4 anni musulmana mi viene il vomito a sentire le tue parole e pensare che esistano persone come te”, ha commentato Deianira. Alessandro replicherà alle accuse della Marzano? I protagonisti di Temptation Island continuano a far discutere. Se Alessandro e Jessica sono stati travolti dalle polemiche, Luciano e Manuela sono finiti nel mirino degli haters che li accusano di essere una coppia finta.

