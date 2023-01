Alessandro e Cristina, storia di una famiglia distrutta a C’è posta per te/ Morte drammatica di un figlio

Alessandro e Cristina, storia di una famiglia distrutta a C’è posta per te

Ha il via la nuova puntata di C’è posta per te e, come di consueto, ad aprire lo show è la storia di un regalo. Fa il suo ingresso in studio il primo ospite di questa serata: Charlize Theron. Dopo una breve chiacchierata con lei, Maria De Filippi introduce i protagonisti della storia: Alessandro e Cristina. La conduttrice parla di una storia delicata: i due chiamano per Franchina, mamma di Cristina e moglie di Alessandro, e Paolo, figlio di Alessandro e fratello di Cristina.

C'è posta per te 2023, 4a puntata/ Diretta e storie: Charlize Theron e Irama ospiti

Un dramma colpisce la famiglia: il 18 novembre 2021 il primogenito Vincenzo di 29 anni va a dormire e nel sonno muore di un’aritmia cardiaca. “Quello che è successo non può cambiare ma quello che sta accadendo nella mia vita deve cambiare”, ha dichiarato l’uomo, aggiungendo “Noi dobbiamo forzarci nel vivere, bisogna cercare di vivere non male, perché bene sarà impossibile ormai.”

Victoria Stella Doritou, ex fidanzata Irama/ La convivenza e l'estate lontani, poi...

Alessandro ricorda il figlio Vincenzo a C’è posta per te

Alessandro e Cristina vogliono che la famiglia rimanga unita e non finisca distrutta come ora sta invece facendo il grande dolore per la morte di Vincenzo. Franchina e Paolo hanno accettato l’invito e sono in studio, sorpresi di ritrovare dall’altra parte della busta il resto della famiglia. Alessandro spiega di aver voluto scrivere una lettera proprio indirizzata a Vincenzo, il figlio che non c’è più ma che è sempre intorno a loro.

LEGGI ANCHE:

Chi è Olga Fernando, interprete di C'è posta per te/ Cosa fa oggi la "voce" delle star

© RIPRODUZIONE RISERVATA