Alessandro Merk Ricordi e Giorgio Merk Ricordi sono i due figli di Rita Pavone, nati dalla storia tra la storica cantante italiana e Teddy Reno. Alessandro è nato a Lugano nel 1969 mentre suo fratello Giorgio è nato sempre in Svizzera cinque anni dopo nel 1974. Rita Pavone sarà una degli ospiti nel prossimo episodio di Verissimo, trasmissione che andrà in onda Domenica 29 Settembre.

Alessandro è un giornalista politico, lavora per RSI e non ha mai preso parte al mondo dello spettacolo, restando dietro le quinte e inseguendo solo la sua grande passione. Diversa la storia di Giorgio che è invece un affermato musicista, ha scritto il brano Niente con il quale la madre è tornata sul palco a Sanremo 2020, un brano approvato dall’allora conduttore Amadeus.

Giorgio Merk Ricordi è molto conosciuto fuori dal panorama italiano, ha ottenuto consensi nel Regno Unito cantando in inglese e ha avuto un discreto successo con il suo sound Rock verso la fine degli Anni ’60 e negli anni ’70. Addirittura c’è qualcuno che paragonava la sua musica a quella degli Oasis e soprattutto a livello internazionale Giorgio ha ottenuto davvero un discreto successo.

Rita Pavone e Teddy Reno, il silenzio sui figli Alessandro e Giorgio

A differenza dei genitori vip sia Alessandro che Giorgio hanno avuto grande riservatezza per la propria vita privata e non si conoscono dettagli sulla loro vita privata, nessuno sa se sono sposati e se hanno avuto dei figli. Tengono molto alla propria privacy, Alessandro non ha neanche social mentre i social di Giorgio sono privati.

Alessandro ha 55 anni ed è molto apprezzato in Svizzera per il suo lavoro. Oltre a lavorare per RSI coordina la redazione di altre testate svizzere ed è stato inviato per la rivista Modem. La madre Rita è anch’ella molto riservata e non si è mai sbilanciata rilasciando dichiarazioni sulla vita del proprio primogenito.

Dichiarazioni che talvolta ha invece usato per elogiare il lavoro del suo secondo figlio con il quale ha lavorato in passato. Giorgio ha scritto la canzone Niente che Rita ha cantato a Sanremo 2020 ed è molto famoso all’esterno del panorama italiano. Alessandro e Giorgio sono nati dal matrimonio tra Teddy Reno e Rita Pavone, matrimonio avvenuto negli anni ’60 tra due personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana e frutto di un amore che non si è mai fermato nel corso degli anni.