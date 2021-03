Alessandro e Maria Tona, Uomini e Donne/ “L’ho baciata, la trovo molto attraente…”

Maria Tona, dopo aver conosciuto Maurizio Giaroni, sta frequentando anche Alessandro, uno dei nuovi cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne. La dama ammette di stare bene con Alessandro che è più giovane di lei. “Maria ha ammesso di essere interessata a uomini più giovani, dovrebbe continuare su questa strada”, commenta Gianni Sperti. Il cavaliere, al centro dello studio, svela di aver baciato Maria e di essere molto interessato a lei. “Sto bene con lei, l’ho baciata perchè la trovo molto attraente”, spiega il cavaliere che non dà alcuna importanza alla differenza d’età. A rovinare il momento tra Alessandro e Maria sono altre donne del parterre che svelano l’interesse di Alessandro per altre donne. Tra tutte, in particolare, Antonella svela cos’è successo.

TRA ALESSANDRO E MARIA SPUNTA ANTONELLA: “VOLEVA DORMIRE CON ME”

Tra Alessandro e Maria Tona non c’è alcuna esclusiva. Maria, infatti, sta continuando a conoscere anche Maurizio Giaroni che ha chiuso con Gemma Galgani mentre il cavaliere ha lasciato il numero di telefono ad altre donne tra le quali Antonella. “Mi ha chiesto di dormire insieme. Non dai importanza a niente”, spiega la dama. “Voleva dormire anche con me”, ribatte Maria che accetta la scelta di Alessandro di conoscere anche altre persone. “Sentendo quattro persone, non conosci nessuna perchè non ti focalizzi su nessuna”, aggiunge Antonella. “Secondo me stai dicendo delle cavolate perchè non stai conoscendo nessuna delle quattro donne che stai sentendo”, commenta il tronista Giacomo. Di fronte alla titubanza delle donne di chiudere la conoscenza con Alessandro, Gianni Speriti condanna tale scelte: “Se lui bacia Maria e sente anche voi, vuol dire che non è realmente interessato a nessuna”.



