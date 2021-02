Maria Tona, lite con Claudio a Uomini e Donne/ “Ho visto baci e abbracci con…”

Dopo la presentazione della nuova tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio, la puntata del dating show di canale 5 trasmessa oggi, marted’ 23 febbraio, è stata animata dalla discussione tra Maria Tona e Claudio. Il cavaliere che, nella puntata di Uomini e Donne di ieri ha avuto un confronto con Sabina che ha deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione, ha svelato un retroscena sulla frequentazione tra Maria Tona e Nicola, un nuovo cavaliere del parterre maschile con cui Sabina ha appena cominciato una conoscenza. “Nicola ha detto che Sabina merita di meglio rispetto a quello che sono io, ma le ha detto che con Maria ci sono stati baci e abbracci? Vi ho visti io”, ha detto Claudio scatenando la dura reazione di Maria che ha smentito duramente.

Maria Tona, scontro con Claudio a Uomini e Donne

Maria Tona smentisce Claudio e afferma di aver abbracciato solo Nicola perchè le aveva fatto un regalo. Claudio, visibilmente infastidito dalle parole di Nicola, ribadisce la propria posizione. Sabina, da parte sua, spiega: “Sinceramente non ho chiesto a Nicola cosa c’è stato con Maria”. Quest’ultima, poi, aggiunge: “Di Claudio avevo una buona opinione, ma ora penso che effettivamente Sabina meriti di meglio”. Nicola, da parte sua, si dice disposto anche a chiudere la conoscenza con Maria per continuare a conoscere e a frequetare solo Sabina che, tuttavia, resta abbastanza sulla propria posizione, preferendo non discutere con nessuno. Sabina continuerà ad uscire con Nicola o tornerà sui propri passi dando una nuova possibilità a Claudio?



