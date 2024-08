Barbara Bouchet ha da pochissimo compiuto 80 anni, un record che l’attrice sta per festeggiare con il figlio Alessandro nel suo ristorante di Milano. A La Stampa ha rilasciato una toccante intervista in cui racconta alcuni momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata. Non è potuto mancare il ricordo del marito Luigi Borghese, rimasto con lei per 32 anni fino alla sua scomparsa. “Aveva qualcosa per me importantissimo: la capacità di farmi ridere” ha confessato Barbara Bouchet, confessando di non essersi mai annoiata insieme a lui.

In passato aveva ricevuto la proposta di matrimonio da Omar Sharif, ma non l’ha mai accettata perché secondo l’attrice era “pieno di fisime”, una fra le quali il non volere le mensole in casa. Oltretutto lui era sempre fuori casa e frequentava di continuo i casinò: “Non avrebbe mai funzionato”, ammette Barbara Bouchet, che poi racconta di un aneddoto divertente con Warren Beatty, attore con il quale si era trovata ad una festa. Lì “lo aveva puntato”, come dice lei: “Presi un paio di manette sul davanzale del salone, lo raggiunsi, gliele chiusi ai polsi e gli dissi: “Sei mio”.

Barbara Bouchet senza filtri: “In famiglia siamo stati liberi e aperti”

Barbara Bouchet non ha paura della sua età e ha inventato un trucchetto per festeggiare il suo compleanno in modo tale da non sentirsi anziana. Ha suddiviso gli anni di 25 in 25, e gli ultimi 30 li festeggerà proprio a Milano dove suo figlio ha aperto un ristorante. Originaria della Repubblica Ceca, Barbara Bouchet ama l’Italia e proprio qui ha imparato alcuni segreti della vita, come quello di non entrare mai nei conflitti e avere tanta pazienza. Non solo, Barbara Bouchet ha sottolineato quanto sia importante vivere giorno per giorno.

Poi, sempre a La Stampa ha parlato di un argomento molto delicato della sua vita, quello delle molestie. La sua posizione va contro il movimento del Me Too. “Se ho subito molestie durante la mia carriera?” dice: “Certo, mica però le vado a tirare fuori vent’anni dopo”. Del resto non ne ha mai voluto parlare, nonostante non abbia avuto molti tabù nella sua vita. Oltre alle varie scene di nudo ha raccontato di essere stata sempre molto libera in famiglia.