Alessandro e Pinuccia, Uomini e Donne/ “C’è un’amicizia rinforzata, stiamo bene”

Dopo il nuovo confronto tra Ida Platano e Diego Tavani, Maria De Filippi cambia argomento chiamando al centro dello studio Alessandro e Pinuccia. Dopo una piccola discussione dovuta ad un ballo che Alessandro ha fatto con un’altra dama, Alessandro e Pinuccia condividono il pranzo preparato dalla signora. I due cucinano insieme prima di gustare il pranzo. La signora Pinuccia, poi, attraverso una videochiamata, presenta ad Alessandro la figlia. I due, poi, trascorrono del tempo insieme sfidandosi a carte. In studio

Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Esterna con Martina, Gianni: "Lei è provocatrice"

“Con Pinuccia c’è ancora una bella amicizia ancora più rinforzata”, dice Alessandro in studio. Il cavaliere non si sbilancia e ammette di non provare ancora un forte sentimento. “Sono felice, gli voglio bene“, dice invece Pinuccia che non sta conoscendo nessun altro signore.

Alessandro e Pinuccia, solo un’amicizia a Uomini e Donne?

Dopo tre mesi di conoscenza, il rapporto tra Alessandro e Pinuccia va avanti, ma il cavaliere del trono over parla ancora di amicizia. “Come va con la signora Giovanna?“, chiede Maria De Filippi ad Alessandro. “Abbiamo ballato e le ho detto che se l’avessi conosciuta prima sarebbe nata anche con lei un’amicizia”, risponde il cavaliere.

Ida Platano e Diego Tavani, Uomini e Donne/ Lui chiede una nuova chance, Tina "Falso"

“Pinuccia sei gelosa di Giovanna?”, chiede la conduttrice alla signora. “Non sono gelosa. Mi dispiace per la signora Giovanna, ma io e Alessandro, ormai, siamo molto legati”, conclude Pinuccia. Tra il signor Alessandro e la signora Pinuccia che hanno conquistato la simpatia del pubblico nascerà l’amore?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 dicembre: Diego e Ida, nuova lite?

© RIPRODUZIONE RISERVATA