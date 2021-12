Ida Platano e Diego Tavani, Uomini e Donne/ Lui chiede una nuova chance, Tina “Falso”

Dopo aver provato a parlarle senza telecamere, Diego Tavani si confronta nuovamente con Ida Platano al centro dello studio di Uomini e Donne. “Quando ti ho parlato di futuro e di progetti non ero razionale. Mi veniva tutto naturale perchè erano anni che non provavo quei sentimenti. Non sono riuscito a gestirmi perchè sei entrata come una valnga dentro di me. Forse non sono pronto per starti vicino, ma quello che abbiamo vissuto insieme le conosciamo solo io e te“, spiega Diego senza l’intromissione degli altri protagonisti. “Vorrei che tu provassi a riguardarmi come mi guardavi in quel periodo, ma non ti chiederò mai di cancellare quello che è successo”, dice ancora il cavaliere. “Non me la sento”, risponde la Tavani intenzionata a non ricominciare la storia. Tina Cipollari, però, non crede a Diego. “Ida non ti crede più e non ha più voglia di rifrequentarti perchè non sei leale, non sei sincero. Non sei più credibile”, dice la bionda opinionista. “Dopo tre settimane, oggi hai ammesso che non eri pronto ad uscire, ma all’inizio ci hai attaccati perchè ti avevamo detto la stessa cosa”, aggiunge Gianni Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Diego Tavani, nuovo confronto

Ida Platano e Diego Tavani tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto? Le anticipazioni sull’argomento sono piuttosto vaghe, ma pare che la dama e il cavaliere del trono over, come riferisce la pagina Uominiedonneclassicoeover, abbiano avuto un’altra discussione. Tra Ida e Diego la storia è ormai finita. Nessuno dei due ha intenzione di tornare sui propri passi come hanno spiegato al magazine ufficiale della trasmissione.

“Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro. Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, arrivati a quel punto, mi è sembrata impossibile e surreale la sua reazione. Ero sbalordita, basita, Diego non sembrava neanche la stessa persona che aveva detto certe cose durante la nostra conoscenza”., ha raccontato Ida che ha deciso di restare in trasmissione per rimettersi in gioco.

Ida Platano e Diego Tavani, scontro a Uomini e Donne?

Dopo aver provato a riconquistare la fiducia di Ida Platano, anche Diego Tavani sembra pronto a voltare definitivamente pagina. “Ida sapeva benissimo che non sarei mai uscito da Uomini e Donne fino a che non fossi stato convinto della donna che avevo di fronte. La trasmissione è la mia chance di trovare qualcuno con cui costruire un futuro: se esco dal programma con una persona è per sempre, non ritornerei mai indietro”, ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione.

Saranno le nuove conoscenze di Ida e Diego a scatenare un nuovo scontro tra i due? Come sempre, non mancherà il commento di Gianni Sperti e Tina Cipollari.



