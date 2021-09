Alessandro e Pinuccia, Uomini e Donne/ “Non ho sentito le campane suonare…”

Prima esterna per Pinuccia e Alessandro, nuova dama e nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Lui, a 91 anni, ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi che ha deciso di accogliere anche la signora Pinuccia, 78 anni, vedova dopo una storia d’amore di 50 anni. Energica, allegra e con tanta voglia di vivere, la signora Pinuccia ha già conquistato tutti sia all’interno dello studio che tra i telespettatori.

Ci siamo trovati insieme. Mi piace come persona, per ora è un ottimo amico”, sottolinea Pinuccia. “L’amicizia è la cosa più bella che esista”, sottolinea la signora che è pronta a frequentare Alessandro come amico.

Alessandro e Pinuccia, l’inizio di un’amicizia a Uomini e Donne?

Niente colpo di fulmine per Alessandro e Pinuccia, new entry del parterre del trono over. Con tante esperienza sulle spalle, il signor Alessandro e la signora Pinuccia desiderano trovare una persona con cui costruire un rapporto per trascorrere dolci momenti insieme. Tra loro, però, almeno per il momento, la scintilla non è scattata.

“Non ho sentito le campane suonare”, spiega il signor Alessandro. “Va bene così” – ribatte la signora Pinuccia. “Siamo amici”, aggiunge. La simpatia del nuovo cavaliere e della nuova dama ha già conquistato tutto il pubblico del dating show di canale 5.

