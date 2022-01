Alessandro e Pinuccia/ Uomini e Donne: “So che hai una certa età, ma ho bisogno…”

Crisi in corso tra Alessandro e Pinuccia nello studio di Uomini e Donne. Dopo mesi di conoscenza e frequentazione, la dama del trono over, al centro dello studio, nel corso della puntata odierna del dating show di canale 5, chiede un confronto ad Alessandro, stanca di essere considerata solo un’amica. “Voglio un uomo che mi stia vicino e non solo un contatto telefonico”, afferma la signora Pinuccia. “Voglio sapere se hai intenzione di farmi conoscere i tuoi figli come io ho fatto con i miei”, aggiunge ancora Pinuccia.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 gennaio: prime esterne per Luca Salatino

“Non abbiamo mai parlato di un rapporto diverso dall’amicizia. Abbiamo una certa età, non si può pensare alla convivenza. Fai quello che vuoi”, replica Alessandro che non ha alcuna intenzione di cambiare il suo punto di vista deludenso Pinuccia che sognava un rapporto diverso.

Alessandro e Pinuccia chiudono a Uomini e Donne

Pur provando un affetto sincero per la signora Pinuccia, Alessandro non ha intenzione di portare il rapporto amichevole ad un livello superiore. “Cosa vuoi da me? Ti voglio bene, ma potevi dirmelo ieri che intenzioni avevi. Mi hai deluso”, ammette il cavaliere. “So che hai una certa età, ma ho bisogno di un uomo più arzillo che mi venga a trovare“, puntualizza la signora Pinuccia che decide così di chiudere la frequentazione.

Uomini e Donne/ Diretta puntata 24 gennaio anticipazioni: arriva Luciano da C'è posta

Dopo la decisione di Pinuccia, Alessandro non nasconde l’amarezza. “Mi viene da piangere perchè quando voglio bene ad una persona reagisco così”, afferma il cavaliere del trono over che ribadisce di non aver capito il tipo di rapporto che desidera Pinuccia. Maria De Filippi prova a mediare tra la dama e il cavaliere che non riescono a trovare un punto d’incontro.

LEGGI ANCHE:

Luciano Gianelli da C'è posta a Uomini e Donne, chi è/ Promessa di Maria dopo rifiuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA