Alessandro e Valentina di Matrimonio a prima vista si sono lasciati/ Lui: “Si sentiva con un altro…”

Alessandro e Valentina dopo l’addio a Matrimonio a prima vista Italia

Tra le coppie dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, quella formata da Alessandro e Valentina aveva tutte le carte in regola per continuare a vivere la storia d’amore anche senza telecamere. Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata, i due hanno messo un punto al matrimonio ed oggi, a Vanity Fair, raccontano i dettagli e i retroscena di tale decisione. “Dopo la fine della nostra relazione, ho cercato immediatamente di mantenere un rapporto amichevole con Valentina. Tuttavia, la mia decisione di limitare la nostra relazione solo all’amicizia non è stata sempre rispettata da parte sua”, ha spiegato lui.

“Purtroppo al momento non c’è molto dialogo tra me e Ale. Ci siamo sempre detti di voler mantenere un bel rapporto, magari anche di amicizia, visto soprattutto il bellissimo percorso fatto insieme. In realtà non è stato semplice, ci sono state incomprensioni e al momento ci siamo presi del tempo per riflettere e per elaborare anche le mille emozioni vissute e rivissute dopo la messa in onda in tv”, ha aggiunto lei.

Il retroscena sull’addio tra Alessandro e Valentina

Alessandro spiega di aver creduto fortemente nel rapporto con Valentina, ma di aver visto vacillare le sue certezza dopo la fine di Matrimonio a prima vista. A telecamere spente, dunque, tutto sarebbe cambiato. “Ho notato dei cambiamenti nei comportamenti da parte sua da quando non c’erano più le telecamere […] Inoltre, è emerso che la sera prima della registrazione dell’episodio E poi (in cui avevamo già deciso di porre fine alla nostra relazione), ho appreso che Valentina era già coinvolta con un’altra persona, le lacrime versate durante la registrazione rimangono un punto di domanda per me”.

Nonostante l’epilogo, tuttavia, entrambi rifarebbero tutto: “Le difficoltà che ho superato mi hanno aiutato a crescere personalmente e a imparare molto su me stesso e sulle relazioni. L’esperienza nel suo complesso ha contribuito a formare la persona che sono oggi: in definitiva, non rimpiango nulla, ma piuttosto apprezzo tutto ciò che ho vissuto durante questa avventura pazzesca», ha ammesso Alessandro mentre Valentina ha concluso così il suo intervento a Vanity Fair – «In alcuni momenti cercherei di essere ancora più chiara di quanto non sia stata perché ho capito che da lì sono nate delle incomprensioni. A parte questo, rifarei tutto».











