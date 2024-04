Matrimonio a prima vista 2024, Giuseppe e Ilaria si sono lasciati: cos’è successo/ Colpo di scena finale

Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari, è finita dopo Matrimonio a prima vista 2024, lui: “Nessun rimpianto”

Non era scattato subito il colpo di fulmine per Ilaria quando sull’altare ha visto per la prima volta il suo Giuseppe ma poi, puntata dopo puntata, i due si sono messi in gioco, hanno imparato a conoscersi ed apprezzarsi e nella scelta finale hanno deciso di rimanere insieme. Nell’ultima puntata con dal sottotitolo E poi… hanno rivelano che la loro conoscenza a telecamere spente stavo procedendo bene ed invece adesso è arrivato il colpo di scena inaspettato: Ilaria e Giuseppe si sono lasciati dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024.

Ad annunciarlo è stato nelle scorse ore Giuseppe Ravetti con un lungo post sui social. Innanzitutto ha rivelato che tipo d’esperienza e poi ha annunciato la fine della storia con Ilaria Spillari: “È stato un percorso ‘unico e irripetibile’. Ho messo tutto me stesso e molto più di quello che avrei potuto. Mi sono affidato 🙌 Le emozioni sono state veramente tante e all’ordine del giorno. Ho messo tutto me stesso in un esperimento sociale che ha dell’incredibile. Bisogna essere un po’ pazzerelli” E poi: “Concludo questa mia breve riflessione per comunicare a tutti voi che “purtroppo” e sottolineo il purtroppo, io e Ilaria non stiamo più insieme.”

Matrimonio a prima vista Italia 2024: perché Giuseppe Ravetti e Ilaria si sono lasciati

Perché è finita tra Giuseppe e Ilaria di Matrimonio a prima vista 2024? Lo speaker nel suo lungo post su Instagram senza scendere nel dettaglio ha rivelato: “Il destino mi ha voluto portare da lei per conoscerla, per imparare sicuramente qualcosa in più e direi che ho imparato molto 🫂Il destino però, vuoi per un motivo o per un altro, ha voluto anche interrompere questa relazione. Una cosa importante è che non ho rimpianti. Ho vissuto questa conoscenza in ogni sua sfumatura. Non potrò mai dimenticare questo viaggio pazzesco, questo percorso incredibile.”

Concludendo con la frase che la coppia ha detto davanti agli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis ‘esperimento sociale riuscito’. Questa edizione non è stato particolarmento fortunata per le coppie in gioco. A fine esperimento a lasciarsi sono state tutt e quattro le coppie e non è mancata anche una dura lite tra Ilaria e Fabio.













