Matrimonio a prima vista 2024, Fabio: “Lite con Ilaria non è andata come si è visto in tv”/ “Ha esagerato”

Fabio: “Lite con Ilaria? Non è andata come avete visto”, e poi spiazza: “Mai pensato potesse continuare”

Ieri sera su Real Time è andata in onda l’ultima puntata di edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2024 con il racconto delle coppie dopo la scelta e non è mancata una violenta lite tra Ilaria e Fabio. In estrema sintesi Fabio Rossi non ha mai nascosto lungo tutto il percorso di non provare attrazione fisica per Ilaria Zanoli. Alla ragazza non lo ha mai detto apertamente ( a suo dire per non ferirla) ma non ha mai fatto mistero durante tutti i confessionali. E nonostante questo, durante la scelta, non solo Ilaria ma anche Fabio ha scelto di continuare il matrimonio. A distanza di settimane, però, le cose sono rapidamente precipitate, Ilaria dopo averlo notato sempre più sfuggente e distante ha chiesto il divorzio. Un dubbio, tuttavia, rimane: se Fabio fosse stato sincero con Ilaria fin dall’inizio senza mascherare la mancanza di attrazione nei suoi confronti, le cose sarebbero andate diversamente?

Lite Ilaria Fabio a Matrimonio a Prima Vista 2024, lei: "Inconcepibile come mi hai trattata"/ "Mi hai rotto"

A questa domanda ha risposto il diretto interessato in un’intervista a Vanity Fair. Raggiunto dal giornalista Mario Manca, innanzitutto Fabio Rossi sulla violenta lite con Ilaria Zanoli ha rivelato che le cose non sono andate come trasmesse in onda: “Non è andata proprio come avete visto: la mia reazione è stata ben diversa, e mi sono fin troppo trattenuto per non esagerare nei confronti di Ilaria. La sua è stata esagerata e costruita per mio conto. E qua mi fermo.” Non è sceso nei dettagli però ha rivelato che mai, neanche inizialmente, ha mai pensato che con Ilaria potesse continuare: “Avevamo molte cose in comune a livello di carattere – questo l’ho sempre detto – ma nello stesso tempo c’erano tante altre piccole cose che andavano in conflitto senza trovare un punto di incontro. Si tratta di cose emerse da sempre quando non eravamo ripresi”. E qui viene da chiedersi perché alla fine ha deciso di rimanere sposato con lei durante l’ultima puntata.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2024 E POI/ Diretta: Giuseppe e Ilaria innamorati, Ilaria sbotta contro Fabio

Matrimonio a prima vista Italia 2024, Fabio Rossi: “Sono andato a convivere con un’altra ragazza”

Durante l’intervista a Vanity Fair Fabio Rossi ha rivelato che l’ultima volta che ha visto Ilaria Zanoli, dopo Matrimonio a prima vista 2024 è stato circa un mese fa per ultimare le pratiche di divorzio. Sulla esperienza ha rivelato che rivedendosi alcune cose non gli sono piaciute: “È stata veramente un emozione forte, a tratti divertente ma soprattutto costruttiva. Mi sono rivisto nei miei difetti e ho capito dove devo migliorare a livello di carattere e dove ho sbagliato con Ilaria. Nel rivedersi salta fuori tutto.”

Ilaria e Giuseppe stanno ancora insieme Matrimonio a prima vista 2024/ "Ecco perché non ci siamo lasciati"

Chiusa l’esperienza con il reality di Real Time e con Ilaria, Fabio è pronto per guardare avanti, ha una nuova fidanzata e tanti sogni e progetti per il futuro: “Ho conosciuto una ragazza tramite amici e dopo qualche mese di frequentazione siamo andati a convivere senza pensarci troppo. A oggi mi trovo veramente molto bene con lei in tutto. Di viaggiare tanto con la mia compagna e di visitare posti nuovi in giro per il mondo. E poi rimane ancora tanta voglia di matrimonio e di famiglia”











© RIPRODUZIONE RISERVATA