Alessandro e Valentina, Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Prima crisi superata? Lei ‘bloccata’, lui…

Alessandro e Valentina già in crisi a Matrimonio a prima vista Italia 2023?

Questa sera 4 ottobre, su Real Time, va in onda il quarto appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023. Il pubblico è curioso di scoprire come andrà avanti il percorso delle tre coppie e se, alla fine di quest’avventura, rimarranno insieme. Tra i tre percorsi quello sin da subito più complicato è parso essere il matrimonio tra Valentina e Alessandro. Nella puntata dedicata alla luna di miele sono infatti arrivati i primi dissapori per la coppia, causati da due modi di essere totalmente differenti.

Alessandro arriva da una storia d’amore che è finita male e che lo ha fatto soffrire e cerca una donna che possa coinvolgerlo con le sue emozioni e sia affettuosa, anche fisicamente. Valentina però rivela di essere molto poco fisica, ammettendo di fare difficoltà a mostrare i suoi sentimenti.

Alessandro e Valentina, dopo la luna di miele è il momento della convivenza a Matrimonio a prima vista Italia 2023

Questa freddezza da parte della novella sposa ha causato dei dissapori tra i due, al punto che Alessandro è arrivato a dichiarare che: “Fuori da qui avrei già mollato la presa”. Una cena romantica e un confronto senza peli sulla lingua sembra tuttavia aver rimesso la coppia in carreggiata. Entrambi sono disposti a provarci di nuovo, ma riusciranno a trovare il collante per la loro coppia?

Nel corso della quarta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 Alessandro e Valentina vivranno gli ultimi momenti della loro luna di miele in Messico, poi torneranno in Italia e sarà la volta della convivenza. Riusciranno a superare i freni e a lasciarsi andare, magari sugellando questo matrimonio con un primo vero bacio?

