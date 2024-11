Tra le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2024 i primissimi ad entrare in scena nell’ultima puntata – in onda questa sera su Real Time – sono stati Asia Marchesi e Anthony Giavarini che sui social erano dati per favoriti assoluti tra le tre coppie in gara: appena entrati nello studio con gli esperti del programma – infatti – hanno confermato che attualmente la loro relazione sta procedendo ancora nel migliore dei modi; tanto che avrebbero già in programma (ma in un futuro ancora lontano) anche un allargamento della loro piccola famigliola.

Presa immediatamente la parola, Asia Marchesi spiega che uno degli aspetti più importanti della loro relazione è stata “la vicinanza” che avrebbe “aiutato” tanto a saldare il rapporto, decidendo di ‘convivere’ per la prima volta solamente per una vacanza nella quale – confessa – “inizialmente avevo paura di stare assieme 24 ore su 24” racconta anche con felicità che il suo Anthony Giavarini “mi ha sorpreso e ha saputo ridimensionare un po’ il suo essere appiccicoso“: qui interviene subito lui che ci tiene a mettere in chiaro che “non mi sembra di aver fatto nessun sacrificio, mi sono dato solo una regolata e se sta meglio lei, sto meglio anche io“.

Anthony Giavarini e Asia Marchesi verso una famiglia assieme: “Magari tra qualche mese…”

Procedendo nel loro racconto, Asia e Anthony raccontano a Matrimonio a prima vista Italia 2024 che in questi sei mesi hanno saputo affrontare e superare le loro differenze, parlandone e confrontandosi senza mai sfociare in inutili e complessi litigi: “Abbiamo parlato delle nostre diversità – racconta Asia – e gli ho fatto presente che ogni tanto mi sentivo un po’ soffocata e ci siamo chiariti”; mentre Anthony sottolinea che “sono diventato un po’ più umano e meno bestia”.

Dal conto suo, Anthony Giavarini sostiene con fierezza che “non poteva andare meglio” al punto che “ogni tanto fatico ancora a credere che sia successo e sono contento ogni giorno di più” di aver conosciuto la sua Asia Marchesi: allo stato attuale – spiega – “conviviamo in due case” perché entrambi l’hanno appena acquistata e non vogliono sobbarcarsi ulteriori costi; ma sottolinea anche che “abbiamo già dei progetti familiari e la pensiamo allo stesso modo, ma per ora vogliamo fare gli innamoratini, ci godiamo un paio di estati e se tutto andrà bene vedremo”.