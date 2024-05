Alessandro e Virginia De Benedetti, chi sono i figli di Paola Ferrari/ “Mi sono emozionata nel vedere…”

Alessandro e Virginia De Benedetti, chi sono i figli di Paola Ferrari

Paola Ferrari è una delle grandi ospiti del primo appuntamento settimanale con La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con la conduzione di Caterina Balivo. La giornalista e conduttrice di 90° minuto è pronta a raccontarsi tra carriera e vita privata, dai successi in televisione nell’ambito sportivo al grande amore per la sua famiglia. Paola Ferrari è infatti mamma di due figli, Alessandro e Virginia De Benedetti, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000 dal matrimonio con l’imprenditore Marco De Benedetti, sposato nel 1997.

Di Alessandro e Virginia in realtà non si conoscono molte informazioni a riguardo, essendo lontani dal mondo della tv e dello spettacolo che invece appartiene alla ben più celebre madre. I figli di Paola Ferrari sono piuttosto riservati e anche la stessa giornalista solo raramente ha parlato di loro in forma pubblica, preferendo preservare il massimo della tutela e della privacy sulla sua famiglia e sulla sua vita privata.

Paola Ferrari e il supporto dei figli: “Mi sono emozionata nel vedere…“

Paola Ferrari ha comunque sempre potuto contare sul supporto dei figli, Alessandro e Virginia De Benedetti, e sull’affetto incondizionato proveniente dalla famiglia. La conduttrice e giornalista sportiva, in un’intervista rilasciata a Nuovo nel 2022, aveva parlato di un periodo delicato della sua carriera, segnato dall’allontanamento dalla redazione di Rai Sport. In quella circostanza venne infatti rimossa dalla conduzione dei pre e post partita prima dei play-off dell’Italia, validi per la qualificazione al Campionato del Mondo in Qatar, e alla quale è succeduto Alessandro Antinelli.

“Mi sono emozionata nel vedere con quanto amore i miei figli si siano schierati dalla mia parte… I miei ragazzi si sono arrabbiati tantissimo e credo che ci siano rimasti addirittura peggio di me…”, aveva dichiarato la Ferrari al settimanale, parlando del delicato periodo affrontato in carriera e del supporto della famiglia e dei figli.











