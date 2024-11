Alessandro Egger è La Talpa – Who is the Mole? Dopo la seconda puntata del reality show condotto da Diletta Leotta in prime time su Canale 5 crescono i sospetti sull’ex modello e “bambino” della Kinder. Tra i principali sospettati del gruppo c’è proprio Alessandro Egger che potrebbe essere il concorrente – agente doppiogiochista scelto dalla produzione per far saltare i piani del gruppo. Ad inizio puntata, infatti, la padrona di casa Diletta Leotta ha ripercorso un momento che ha fatto scattare discussioni e malumori nella vita. Il motivo? La scomparsa di una valigia che, dopo essere stata affidata al gruppo, è sparita nel nulla. Quella stessa notte il gruppo sente della grida all’interno della villa e scopre che lo stesso Alessandro è sparito. Cosa gli è successo?

La scomparsa di Alessandro fa scattare sospetti e dubbi sul concorrente ed innesca una lite con Gilles Rocca. Poco dopo si scopre che la valigia era stata affidata ad Andrea Preti, un dettaglio di cui Rocca aveva fatto finta di niente scagionando così Egger dai dubbi.

Alessandro Egger, dubbi e sospetti a La Talpa

Il comportamento di Alessandro Egger a La Talpa 2024 continua ad essere ambiguo. Anche durante la seconda puntata durante la prova di scalata verso la cima del Monte Santo in un’ora, il gruppo formato da ina, Lucilla, Marco e Alessandro decide di spostarsi in bicicletta. Una strategia non proprio vincente che fa cadere nuovamente dubbi sull’ex modello che il grande pubblico ha imparato a conoscere durante la sua esperienza nel dance show di Ballando con le Stelle.

Proprio durante la sua partecipazione a Ballando, Egger ha raccontato un aneddoto della sua vita privata rivelando che gli è mancato l’amore. “Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me e io l’abbia accettato” – le parole dell’ex modello che non si è mai sentito accettato dalla mamma, la donna che gli ha regalato il dono della vita.