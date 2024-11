La Talpa 2024, Alessandro Egger piange a dirotto: “Nelle difficoltà atroci mia madre mi ha fatto nascere”

Si è confessato a cuore aperto Alessandro Egger sul rapporto con la mamma Cristina che non è mai stato idilliaco ma al contrario complesso e difficoltoso. Il modello è scoppiato a piangere confessando: “Mia madre mi ha detto che nonostante le difficoltà fossero atroci, nonostante c’era la guerra ha fatto di tutto per farmi nascere…” Già in passato quando il giovane era concorrente a Ballando con le stelle ha parlato delle difficoltà a trovare un punto d’incontro con la mamma.

Alessandro Egger è La talpa?/ Il modello rischia l'ipotermia per il gruppo: strategia o spirito di gruppo?

A La Talpa 2024 Alessandro Egger ha poi aggiunto: “Lei ha fatto di tutto ed io l’ho giudicata per quello che ha fatto dopo ma in realtà la cosa più bella l’ha fatta è darmi la vita.” Il giovane modello è nato nel 1991 a Belgrado in piena guerra dei Balcani, le difficoltà era molteplici ed ha fatto un esempio eloquente e drammatico allo stesso tempo, quando sua madre ha partorito, come anche le altre donne incinte non avevano antibiotici, antidolorifici o altre medicine perché disponibili solo per i militari.

Alessandro Egger finalista La Talpa 2024: chi è la fidanzata Madalina Doroftei/ Matrimonio in vista…

Alessandro Egger e il rapporto recuperato con la mamma Cristina: “Finalmente ci stiamo capendo”

Dopo la clip e tornato in studio, Diletta Leotta ha sottolineato come il modello trovi sempre il lieto in ogni situazione: “C’è bisogno di un sorriso nel mondo.” Mentre sul rapporto recuperato con la mamma Cristina, Alessandro Egger ha confessato: “Io per molti anni mi sono concentrato a dargli le colpe. Io con mia madre sono stato testardo perché abbiamo avuto dei trascorsi difficili, prima provavo rancore e stavo male. Ora con mia madre ho un rapporto che finalmente sta iniziando a riprendersi. È un grande lavoro ma ne vale la pena.”